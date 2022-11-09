Помидорная инфляция: что сильнее всего подорожало и подешевело в октябре

Сильнее всего за месяц подорожали помидоры, огурцы и бананы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зато валидол подешевел – аж на 2,3% за месяц! В наше время это отличная новость. Так что можно запасаться лекарством от сердца и садиться изучать отчет о динамике цен за октябрь, который в среду вечером опубликовал Росстат.

Впрочем, это была шутка и валидол нам с вами не понадобится: ничего ужасного в этом отчете нет. И даже более того: годовая инфляция в стране замедлилась с 12,69% до 12,52%. А вообще за октябрь цены в России выросли всего на 0,18%. При этом продукты подорожали на 0,28%, непродовольственные товары – на 0,04%, услуги – на 0,24%.

Сильнее всего за месяц подорожали помидоры, огурцы и бананы (подробнее см. «Только цифры»). Причина понятна: на дворе самый конец осени, урожай этих овощей давно сняли, а до нового далеко, вот цены и растут. К тому же на полки возвращаются более дорогие импортные огурцы-помидоры. А бананы дорожают из-за проблем с урожаем в Эквадоре (эта страна – основной поставщик этих фруктов в Россию). И кстати, они будут дорожать и дальше.

Среди самых подешевевших товаров – тоже еда: яблоки, лимоны, виноград. А здесь все ровно наоборот: созревают они как раз в середине и конце осени, вот цены и снижаются.

Что касается непродтоваров, то сильнее всего снизились цены на смартфоны: минус 3,9% за месяц. Техника вообще сейчас дешевеет: например, холодильники потеряли в цене 1,9%. Тут есть сразу две причины. Во-первых, высокий курс рубля. А во-вторых, поставщики постепенно налаживают каналы поставок в Россию, разрушенные весной и летом из-за санкций. Продавцы и покупатели перестали бояться дефицита техники и цены пошли вниз. И если курс рубля останется высоким, то они будут снижаться и дальше.

Чего не скажешь о помидорах, огурцах и прочих овощах. Зима на пороге, и до весны они никак не должны подешеветь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что в октябре сильнее всего подорожало:

Помидоры +28,4%

Бананы +15,4%

Огурцы +14,2%

Апельсины +12,1%

Яйца +7,2%

Аспирин +5,1%

Аскорбиновая кислота +4,9%

Картофель +3,3%

Синупрет +3,3%

Эргоферон +2,9%

…и что подешевело

Снижение цен возглавили доски (-2,8%), газомоторное топливо, плиты ДСП (-2,4%) и валидол (-2,3%).

Яблоки -8,1%

Лимоны -7,3%

Гречка -6,3%

Смартфоны -3,9%

Сахар -3,7%

Виноград -3,5%

Лук -3,3%

Морковь -3,2%

Доски -2,8%

Валидол -2,3%

По данным Росстата.

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