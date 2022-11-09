Помидорная инфляция: что сильнее всего подорожало и подешевело в октябре

Сильнее всего за месяц подорожали помидоры, огурцы и бананы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Зато валидол подешевел – аж на 2,3% за месяц! В наше время это отличная новость. Так что можно запасаться лекарством от сердца и садиться изучать отчет о динамике цен за октябрь, который в среду вечером опубликовал Росстат.
Впрочем, это была шутка и валидол нам с вами не понадобится: ничего ужасного в этом отчете нет. И даже более того: годовая инфляция в стране замедлилась с 12,69% до 12,52%. А вообще за октябрь цены в России выросли всего на 0,18%. При этом продукты подорожали на 0,28%, непродовольственные товары – на 0,04%, услуги – на 0,24%.
Сильнее всего за месяц подорожали помидоры, огурцы и бананы (подробнее см. «Только цифры»). Причина понятна: на дворе самый конец осени, урожай этих овощей давно сняли, а до нового далеко, вот цены и растут. К тому же на полки возвращаются более дорогие импортные огурцы-помидоры. А бананы дорожают из-за проблем с урожаем в Эквадоре (эта страна – основной поставщик этих фруктов в Россию). И кстати, они будут дорожать и дальше.
Среди самых подешевевших товаров – тоже еда: яблоки, лимоны, виноград. А здесь все ровно наоборот: созревают они как раз в середине и конце осени, вот цены и снижаются.
Что касается непродтоваров, то сильнее всего снизились цены на смартфоны: минус 3,9% за месяц. Техника вообще сейчас дешевеет: например, холодильники потеряли в цене 1,9%. Тут есть сразу две причины. Во-первых, высокий курс рубля. А во-вторых, поставщики постепенно налаживают каналы поставок в Россию, разрушенные весной и летом из-за санкций. Продавцы и покупатели перестали бояться дефицита техники и цены пошли вниз. И если курс рубля останется высоким, то они будут снижаться и дальше.
Чего не скажешь о помидорах, огурцах и прочих овощах. Зима на пороге, и до весны они никак не должны подешеветь.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что в октябре сильнее всего подорожало:
Помидоры +28,4%
Бананы +15,4%
Огурцы +14,2%
Апельсины +12,1%
Яйца +7,2%
Аспирин +5,1%
Аскорбиновая кислота +4,9%
Картофель +3,3%
Синупрет +3,3%
Эргоферон +2,9%
…и что подешевело
Снижение цен возглавили доски (-2,8%), газомоторное топливо, плиты ДСП (-2,4%) и валидол (-2,3%).
Яблоки -8,1%
Лимоны -7,3%
Гречка -6,3%
Смартфоны -3,9%
Сахар -3,7%
Виноград -3,5%
Лук -3,3%
Морковь -3,2%
Доски -2,8%
Валидол -2,3%
По данным Росстата.
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