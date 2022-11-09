Осталась груда железа. Кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября нынешнего года Фото: из соцсетей

В социальных сетях опубликованы фото и видео ДТП, в котором погиб заместитель главы администрации Херсонской области РФ Кирилл Стремоусов. Смертельная автоавария произошла 9 ноября 2022 года в районе херсонского города Геническ.

Видеозапись с места происшествия публикует в своем официальном телеграм-канале информагентство РИА Новости. Несколько фото с места ДТП, в котором погиб Стремоусов, разместил в своем канале в Telegram лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

По словам Рогова, у Стремоусова не было никаких шансов выжить в ДТП. В херсонском Минздраве эти данные подтверждают и отмечают, что Стремоусов получил в результате аварии травмы, которые оказались не совместимы в жизнью. Кроме того, в ДТП пострадали еще два человека, им сейчас оказывается медицинская помощь.

По данным источника РИА Новости, виновником ДТП стал водитель грузовика, с которым столкнулся автомобиль Стремоусова.

Стремоусов много лет был одним из наиболее известных и популярных пророссийских общественных активистов Херсонской области, в этом качестве он неоднократно принимал участие в различных политических проектах и избирательных кампаниях. Вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине он создал и возглавил «Комитет спасения за мир и порядок». Летом 2022 года Стремоусов попал в санкционные списки США и Евросоюза.

После вхождения Херсонской области в состав России, Стремоусов стал заместителем главы администрации области (до этого чиновник входил в состав временной военно-гражданской администрации Херсонщины и долгое время был одним из основных официальных спикеров региональных властей). В сентябре 2022 года он получил российский паспорт.