Помощь Докучаевску

Регионы России пришли на помощь Донбассу задолго до официального признания и принятия республик в состав страны. Гуманитарная помощь, контакты и сотрудничество на различных уровнях - все это началось еще восемь лет назад, но в этом году помощь ДНР приобрела системный характер и приумножилась в разы, за что жители Донбасса - Донецка, Енакиева, Докучаевска и других городов и районов - безмерно благодарны. И многие обещают отблагодарить и прийти на помощь в нужный момент, когда их города окрепнут. Это у дончан в крови.

Жители Докучаевска говорят «спасибо» за помощь Владимирской области, откуда в город приезжают целые строительные бригады. Они восстанавливают школы, детские сады и жилые дома.

- Строители, которые к нам приезжают, отважные люди, которых мы не устанем благодарить. Встречая их на улицах, мы выражаем свою признательность, они не только строят и восстанавливают, но и вместе с нами проживают все то, что происходит, ведь обстрелы продолжаются. Спасибо им за помощь и смелость, - говорит жительница Докучаевска Светлана Ирмина.

Ольга Левада

Жители домов, пострадавших в результате обстрелов, говорят, что восстановление идет хорошими темпами, ведь главная задача - подготовить здания к предстоящей зиме. Жительница Докучаевска Ольга Левада рассказывает, что снаряд, выпущенный украинскими боевиками, разрушил крышу дома, в котором она живет. Сейчас строители из региона-шефа восстанавливают кровлю.

- У нас на крыше работают строители, которых мы очень-очень долго ждали. Привезли свои материалы, работают быстро. Уже скоро все будет сделано, нам на голову не будет лить дождь, - говорит Ольга.

Сейчас владимирские строители восстанавливают 45 объектов в Докучаевске.

Александр Захаров

- Хотя полтора месяца назад их было еще 27. И сегодня мы добавляем еще 13 объектов, включая детский садик, куда недавно угодил украинский снаряд, - говорит заместитель руководителя администрации Докучаевска Александр Захаров.

Среди объектов, которые восстанавливают специалисты из Владимирской области, - школа № 4. Здесь сейчас делают капитальный ремонт. В учреждении говорят, что работ такого масштаба даже не ожидали.

Наталья Ткаченко

- Мы в восторге. Таких масштабов даже не представляли. Вокруг территории проводятся большие работы, внутри школы меняется практически все, - говорит директор школы Наталья Ткаченко.

Помощь Владимирской области Докучаевску будет оказываться и в дальнейшем, также будет выстраиваться долгосрочное сотрудничество между городом и областью.

По словам главы администрации Докучаевска Александра Качанова, в планах - совместный ремонт и других социально важных объектов. Уже готовится список зданий, которые будут восстановлены в ближайшие 2 года.