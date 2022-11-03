Ремонт в Ждановке выполнен с опережением плана

3 июня над Ждановкой взяла шефство Магаданская область. С того дня город стал значительно преображаться. Начались восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры. Капитальному ремонту подверглись и дороги.

- В населенном пункте, где ни разу со времен первичного асфальтирования проезжих частей не делали их капремонт, обходясь латанием ям, уложат 14,3 тысячи квадратных метров свежего покрытия на участке шести дорог. Ждановцы дождались первой более чем за полвека капитальной реконструкции проезжих частей, - сообщили в областном правительстве.

Работа велась без перерыва. Одним из последних завершенных проектов Магадана стало восстановление яслей-сада № 3 «Уголек», здание которого находилось в аварийном состоянии - протекала крыша, осыпалась штукатурка. В дошкольном учреждении заменили окна, кровлю, обновили внутреннюю и внешнюю отделку. Также было установлено новое оборудование в пищеблоке, а во дворе - детский городок.

- Садик давно нуждался в реконструкции. Стены разрушались, сюда страшно было приводить детей, - говорит представитель родительского комитета яслей-сада Ярослава. - А сейчас здесь приятно находиться. Я думаю, все дети, воспитатели и родители просто счастливы. Ребятам будет очень интересно играть, здесь красивые площадки. Появилось новое оборудование для кухни. Уровень поднимается.

К этому времени Магаданская область уже завершила все запланированные на 2022 год восстановительные работы в Ждановке.

- Сейчас фактически осуществляем приемку, - рассказывает губернатор Магаданской области Сергей Носов. - Работавшие там организации уже отчитались. Приятно слышать отзывы людей, приятно слышать, что нас хвалят. Но сейчас убедимся еще сами, примем в том числе и финансовые отчеты. Программа этого года будет считаться завершенной.

Губернатор Магаданской области отчитался о проделанной работе в подшефном городе Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции.

- 29 объектов отремонтировано, включая все подстанции, котельные. Прежде всего задача - обеспечить их функционирование в зимний отопительный период, - докладывает Путину Носов. - Отремонтировано две школы, два детских садика, сделаны работы по благоустройству. Также он отметил, что 190 детей из Ждановки в этом году отдохнули в Крыму и 20 человек приезжали на Колыму.

- Настолько душевно и трогательно все прошло - ребята подружились, многие не хотели уезжать. Этот контакт сохранился и будет дальше продолжаться, - сказал губернатор области.

Также Сергей Носов подчеркнул, что помочь жителям Донбасса хочет практически каждый житель Магаданской области.

- Причем простые люди, включая водителей, у которых не самые высокие зарплаты, спрашивают: «Сергей Константинович, отправили помощь вместе с супругой, дойдет? Конечно, обязательно дойдет. Хочу сказать, что каждый человек сегодня участвует в этом и хочет быть сопричастным, - отметил губернатор Магаданской области.