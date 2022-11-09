Американский сериал в 2015 году показал Украину 2022 года: сумасшедший нацист Зелинский, возвращение Одессы и автономия Луганска

Сериал «Мадам Госсекретарь» шел в эфире до 2019 года.

KP.RU уже не раз сообщала, что в современных сериалах или фильмах довольно частенько вольно или невольно предвосхищают события, которые сбываются в реальности.

Так было и с проектом «Мадам Госсекретарь» (или «Государственный секретарь»), вышедшем в эфир CBS в 2014 году. Это типичная, как и «Карточный домик», к примеру, американская политическая драма, где в центре сюжета — назначенная на должность госсекретаря Элизабет Маккорд (Теа Леони), пришедшая из ЦРУ. Перипетии, происходящие с главной героиней, не особо интересны, в сериале все довольно скучно и буднично. Зато развитие сюжета и обстоятельств, в рамках которых взаимодействуют герои, особенно интересны именно сейчас.

Дело в том, что в сериале показано противостояние России и США (президента нашей страны как обычно играет поляк — Олек Крупа). И, конечно, поскольку проект запустили в 2014 году, когда события на Донбассе шли полным ходом, не обошлось и без упоминания Украины. Во втором сезоне «Мадам Госсекретарь» в декабре 2015 года показано, как российские войска входят на территорию соседнего государства, после чего аналитики ЦРУ, разглядывая карту, размышляют, что вскоре Украины может не стать вовсе.

- Украинские радикальные националисты «Богатыри Киева» взяли на себя ответственность за нападение, - говорит один из героев.

– Боже, русские наверное в бешенстве, - отвечает другой.

– А вы как думаете? Это лидер группировки Олег Зелинский. Он заявил, что мирное соглашение, капитуляция перед Россией и любые попытки внести изменения в украинские границы будут встречены жестокостью.

– Они связаны с украинским правительством или Бозеком (президент Украины в сериале)?

– ЦРУ полагает, что нет.

На тот момент, когда шли съемки, Владимир Зеленский, конечно, еще не был президентом Украины. И предполагать, что он будет пользоваться поддержкой нацистских батальонов мог только очень прозорливый или осведомленный человек.

Кроме того, в сериале показано, как исторически русские земли — от Одессы до Луганска — возвращаются в состав РФ. В докладе ЦРУ, показанном в «Мадам Госсекретарь», звучат такие пророческие слова:

«Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль северного побережья Черного моря от Луганска до Одесской области. С окончанием экономических санкций США в отношении как правительства РФ так и отдельных его граждан и снятия запрета на передвижения, кроме тех, кто находится в списке террористов США, Россия возобновит поставки нефти и газа по всем странам Европейского союза незамедлительно и без перебоев как минимум на 15 лет».

Таковы условия сделки, которую обсуждают американцы перед важной встречей глав государств в Женеве. Именно так, по версии сценаристов, выглядит мирный договор.

По поводу Олега Зелинского, возглавляющего «Богатырей Киева» неонациста, вердикт тоже прогноз создатели сериала дают тоже весьма точный: «он психопат, притворяющийся патриотом». А еще в сериале показана СВО, бои в Маруполе и расцвет национализма и русофобии на Украине.