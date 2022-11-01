Тренировки в лучшей школе вольной борьбы

Регулярно юных спортсменов из Донецкой Народной Республики приглашают на различные турниры, первенства и сборы в другие российские регионы. В ходе таких мероприятий ребята повышают уровень мастерства, а тренеры делятся опытом. В домашних же условиях даже тренировки проводить практически невозможно. Каждый день прифронтовые города подвергаются ожесточенным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, тыловые населенные пункты тоже под повышенным риском.

- Занятия дома, в квартире, не принесут желаемого результата. Да, форму как-то можно поддерживать, а как усовершенствовать навыки, как добывать медали, - задается вопросом тренер по боксу из Горловки Михаил. - Нам, боксерам, нужен ринг, спарринги. Футболистам - команда, мяч. Пловцам вообще тяжело, им нужен бассейн. А благодаря братьям-спортсменам из других регионов РФ у наших детей есть возможность продолжать спортивную жизнь.

В конце октября в Северной Осетии на сборах побывали борцы вольного стиля из Донецкого училища олимпийского резерва. Во время поездки они не забывали об обязательной школьной программе - уроки делали минимум два часа каждый день. Остальное время уделяли тренировкам.

Герман Сергеенко

Среди подрастающего поколения донецких спортсменов - Герман Сергеенко из Тореза. Он - будущий тренер, мечтает обучать вольной борьбе подростков, а поэтому сейчас интенсивно работает над совершенствованием своих навыков. Заниматься этим видом спорта парень начал, когда в Донбассе уже стали греметь пушки.

- Вольной борьбой занимаюсь восемь лет, опыт есть, - говорит Герман. - Занимался, несмотря на сложную обстановку в родном городе.

Сергеенко посвящал своему любимому делу практически все свободное время и получает отдачу, у него много наград, он призер всероссийских соревнований.

- Из-за боевых действий тренировки на ковре были отменены, поэтому занимался на улице. Бегал кроссы, качался. Потом где-то сам в паре отрабатывал, - говорит Герман Сергеенко. - Когда уже в Донецк приехали и нас отвезли на сборы, тут мы вернулись на ковер и я с новыми силами вернулся в боевой строй.

Победитель первенства ДНР по вольной борьбе Даниил Трифанов мечтал снова приехать на тренировочные сборы в Осетию. Спортсмену здесь понравились занятия, и, по его словам, он здесь повышает уровень своего мастерства. Ведь именно здесь сильнейшая в стране школа по борьбе.

- Тренировки в родном Донецке прерывались. Часами приходилось сидеть в подвале, - рассказывает парень. - Я планирую обсудить с семьей вопрос о переезде в Осетию. Планов на будущее много.

Анастасия Церковная

Вольная борьба пользуется спросом не только у парней, но и у девушек. Как-то раз Анастасия Церковная пришла с подругой в один из спортивных комплексов республики, чтобы просто узнать «что это за такой вид спорта» и влюбилась в него. Четыре года девушка активно занимается борьбой и уже стала победительницей первенства ДНР.

- Мне нравится, что с каждым днем ты набираешься опыта. Ездишь куда-то, борешься. Завоевываешь первые места, - говорит Анастасия. - Поначалу не было тренировок в нашем городе из-за всей этой ситуации. Мы сами тренировались. Но потом начали проходить тренировки. А потом появилась возможность приехать сюда, чему я очень рада.

Северная Осетия уже не первый раз приглашает спортсменов из Донбасса на тренировочные сборы. Ребята из ДНР ждут с нетерпением новых поездок.