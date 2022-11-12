Деньги, полученные за рождение ребенка, это всегда безнал Фото: Shutterstock

Начнем с главного. В 2022 году размер маткапитала равен 524,5 тысячам рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи — на второго, если вы не получали на первого. Если за первого пособие вы уже оформили, то на второго полагается 168,6 тысячи рублей. Что тоже, согласитесь, неплохо. В следующем 2023 году за первенца российская семья будет получать с учетом индексации 589,6 тысячи рублей, а за второго — 779 тысяч.

КАК МОЖНО ПОТРАТИТЬ?

Во-первых, маткапитал можно не тратить. Это, оказывается, выгодно. Сумма маткапитала индексируется каждый год. Так что если вы не потратили деньги, и они остались лежать на счете, с каждым годом сумма будет увеличиваться.

Образование. Проиндексированные годами деньги можно будет в будущем «спустить» на обучение ребенка. Варианты разные: частный детский сад, частная школа, репетиторы, вуз. Словом, решать вам. Правда, потратить деньги на обучение можно лишь до того, как ребенку исполнится 25 лет.

И еще один важный момент. Материнский капитал может быть израсходован на любого наследника в семье, неважно, на кого именно он был получен. Родился младший, а оплатить учебу на эти деньги можно для старшего.

Если решитесь отнести маткапитал в частное образовательное учреждение, заранее поинтересуйтесь действующей государственной лицензией. В противном случае, вам не разрешат потратить государственные деньги.

Маткапитал можно тратить даже на оплату услуг репетиторов, но они должны быть оформлены как индивидуальные предприниматели. Чтобы работали официально и с уплатой налогов. В этом случае родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа - заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Их можно подать в отделениях ПФР и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, документы можно отправить через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России.

И последнее. Оплатить учебу маткапиталом можно сразу двум, трем детям в семье. Лишь бы денег хватило на все затраты.

Положить в банк под проценты. Полученную сумму можно перевести в банк и оформить вклад. Скажем, до совершеннолетия ребенка. Но ищите вклад повыгоднее. Не факт, что банковские проценты окажутся выше инфляционной индексации.

Отложить на свою пенсию. Маткапитал вполне можно пустить и на будущую мамину пенсию. Вернее, на ее накопительную часть.

Купить товары для ребенка-инвалида. Материнский капитал разрешено тратить на товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Лишь бы эти товары и услуги не совпадали с теми, что уже предоставляются государством. Например, если государство дает возможность купить хорошую инвалидную коляску, то вы не можете купить такую же за счет маткапитала. А чтобы родителям было легче ориентироваться, то в распоряжении Правительства, есть перечень допустимых трат: тактильные компьютерные дисплеи, персональные цифровые ассистенты, функциональные кресла, линзы, читающие машины, оборудование для тренировок, услуги чтеца-секретаря и т.д.

Ежемесячные выплаты. В течение трех лет после рождения второго ребенка мать может оформить ежемесячную выплату на детей из средств маткапитала в размере регионального прожиточного минимума. Перечислять эти деньги будут до достижения ребенком трех лет или пока родители не откажутся от выплаты. Прожиточный минимум в Москве – 17683 рубля, в Хабаровске – 20228. Главное условие – доход семьи не должен быть больше двух прожиточных минимумов.

Оплата проживания студента. Если ваш подросший ребенок поступил в вуз в другом городе, и ему дали общежитие, то оплачивать проживание там можно за счет средств маткапитала. А вот съемное жилье в категорию вузовских общежитий не входит.

Строительство. Реконструкция частного дома, в котором проживает семья, получившая деньги за рождение ребенка, тоже входит в область допустимых трат маткапитала. Например, решили сделать надстройку второго этажа, чтобы детям жилось попросторнее, - добро пожаловать. А вот если хотите ограничиться косметическим ремонтом, то тут получите отказ.

Погасить ипотеку. Выплатить ипотечный долг тоже можно с помощью материнского капитала. Но тут нужно смотреть, что вам важнее. Например, не хочется долго платить ипотеку и есть желание поскорее ее закрыть. Но тогда вы потеряете возможность заработать на «детских» деньгах. Проще говоря, потратили вы сейчас на погашение жилищного займа полмиллиона – и все на этом. А через год эти 500 тысяч могли бы вырасти до 530 тысяч (точная сумма зависит от процента индексации). Поэтому тут лучше сесть и посчитать.

Купить жилье. Потратить маткапитал можно и на приобретение недвижимости. Это самый популярный пункт программы. Но и самый сложный – там много подводных камней, которые нужно внимательно изучить перед покупкой.

Что надо знать, если приобретаешь на маткапитал жилье

И родителям, и детям – по доле

По закону, если вы включаете маткапитал в сумму для покупки жилья, вы обязаны оформить всем членам семьи по доле в этом жилье. Иначе органы опеки обязательно придерутся. Иначе всю использованную сумму маткапитала нужно будет вернуть государству, поскольку это расценят как нецелевое использование средств.

Права ребенка – в приоритете

Допустим, вы решили расширить свое жилье. Не помещаетесь в двушке, нужна трешка. Двушку продаете. И тут опять-таки надо обращаться в опеку. В соответствии с Законом «Об опеке и попечительстве» необходимо согласие органов опеки на сделку. Специалисты ведомства проверят, не пострадают ли от продажи квартиры имущественные права несовершеннолетнего. Для этого родители обязаны заранее отчитаться, на что именно они потратят деньги от проданной квартиры.

Но есть еще один момент. Если кроме продаваемой двушки вашей семье жить негде (а с подобным сталкиваются большинство семей с маткапиталом), то нужно покупать новую квартиру или дом практически одновременно с продажей. Дабы показать опеке, что вы не оставляете своих детей без жилья. Благо, что грамотные риелторы за последние годы научились стыковать сделки купли-продажи.

С ипотекой или без нее

Тоже важный момент. Мы уже писали, что маткапитал можно потратить на погашение ипотечного кредита. А можно использовать и как первоначальный взнос. Но если кредит на жилье не нужен, и вы хотите сразу купить дом или квартиру, то нужно подождать, когда малышу, на которого был выдан маткапитал, исполнится три года. Кстати, деньги маткапитала перечисляются продавцу не вами, а Пенсионным фондом в течение месяца и после подтверждения, что покупатель стал собственником объекта и это право зарегистрировано в Росреестре. Не каждый продавец на такое пойдет.

Жилье аварийное и за границей нельзя

По закону запрещено покупать жилье, признанное непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также находящееся за границей.

Можно ли обналичить маткапитал?

Деньги, полученные за рождение ребенка, это всегда безнал. И их переводит Пенсионный фонд по соответствующему заявлению на определенные нужды. Есть ли способы обналичивания этих средств? Как выяснилось, есть, но с нюансами.

- Про этот способ мы уже рассказывали выше. Получать маткапитал можно ежемесячными выплатами на ребенка. Правда, ребенку не должно быть больше трех лет и доход на каждого члена семьи не должен составлять больше двух прожиточных минимумов.

- Если вы половину маткапитала потратите на постройку дома, возведете коробку из фундамента, стены и крышу, то имеете право обналичить вторую половину.

- Самостоятельно провести реконструкцию жилья и получить за это компенсацию.

- Компенсировать свои расходы на адаптацию ребенка-инвалида.

- Купить квартиру у родственников, но она должна реально перейти в собственность вашей семьи и детей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В отчаянном желании обналичить маткапитал можно нарваться на мошенников. Таким аферистам только дай повод – задерут процент за услуги, мало не покажется.

Самый расхожий способ – оформить фиктивную сделку по покупке квартиры у родственников (бабушки, тети и т.д.). Схема такова. Вы якобы покупаете жилье с помощью займа в некоем агентстве. Пенсионный фонд перечисляет деньги, погашая ваш долг перед агентством. А агентство забирает себе комиссию — около 20-30% от суммы маткапитала или больше, а остальную сумму отдает вам наличными. Согласитесь, так себе вариант: отдать «чужому дяде» треть своих денег. Плюс есть риск попасть под уголовную статью о мошенничестве с маткапиталом с максимальным сроком лишения свободы до 10 лет.

Имейте в виду, за последние пару лет за махинации с материнским капиталом осуждены больше 4 тысяч человек. Многие из них, получив перевод из Пенсионного фонда, не отдают деньги матерям. Скрываются, отключив телефоны и меняя адреса контор.