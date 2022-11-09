Герой спецоперации «Z» младший сержант Шавлохов уничтожил засаду диверсантов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ОТБРОСИЛ ПРОТИВНИКА НА ИСХОДНУЮ

Гвардии майор Алексей Вишняков

«Реактивный дивизион гвардии майора Андрея Вишнякова выполнял боевую задачу по поддержке подразделений, оборонявших населённый пункт, освобождённый от вооруженных формирований украинских националистов.

Противник, сконцентрировав большое количество техники, предпринял попытку восстановить контроль над населённым пунктом. Гвардии майор Вишняков, сориентировавшись в обстановке, немедленно приступил к поражению объектов националистов. В ходе боев, несмотря на ответные вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, силами дивизиона Андрея Вишнякова националистам был нанесен невосполнимый урон. Смелые и решительные действия Андрея Вишнякова позволили остановить выход противника на рубежи атаки, а также остановили развертывание его резервов, что заставило националистов отступить на исходные позиции. Благодаря четким и своевременным решениям гвардии майора Вишнякова российским военнослужащим удалось защитить населённый пункт от вооруженных националистов».

СОРВАЛ НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Владимир Морозов

«Командир машины младший сержант Владимир Морозов в составе противотанкового дивизиона выполнял специальные задачи по поддержке мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений.

Противник предпринял попытку прорыва обороны и атаковал позиции наших войск, применяя при этом артиллерию и минометы. Не растерявшись, младший сержант Морозов отдал приказ экипажу противотанкового ракетного комплекса на занятие выгодной огневой позиции, после чего атаковал боевиков. В ходе отражения атаки диверсионно-разведывательной группы экипаж под командованием Владимира Морозова уничтожил один так и семь националистов. Нанесенный урон заставил противника отступить. Благодаря четким и своевременным командам младшего сержанта Морозова, а также слаженной работе подчинённого личного состава экипажа попытка прорыва украинскими националистами оборонительных рубежей российских войск, была сорвана».

УНИЧТОЖИЛ ЗАСАДУ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Хетаг Шавлохов

«Командир отделения младший сержант Хетаг Шавлохов получил задачу - вместе с вверенным ему отделением провести разведку маршрута движения бригады. Продвигаясь по маршруту движения впереди колонны Хетаг Шавлохов обнаружил группу националистов, оборудующих огневые позиции для последующей атаки российских подразделений. Несмотря на превосходящие силы противника, российские военнослужащие вступили в бой с вооруженными боевиками. В ходе ожесточенного боя благодаря профессиональным навыкам и проявленному героизму отделением Хетага был нанесён значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожено 2 автомобиля неонацистов.Благодаря личному мужеству и грамотным действиям младшего сержанта Шавлохова, личному составу отделения удалось вернуться сорвать готовящиеся провокации украинских националистов в отношении российских войск».