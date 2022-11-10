53-летняя Дженнифер Энистон снялась топлесс и в стрингах

Дженнифер Энистон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская звезда Дженнифер Энистон вновь удивила своих поклонников. Актриса, прославившаяся ролью Рэйчел Грин в сериале «Друзья», снялась в пикантной фотосессии для журнала «Allure». На обложке издания 53-летняя актриса позирует в винтажном бра из коллекции модного дома Chanel 1996 года. На другом снимке Энистон снялась топлес, демонстрируя выглядывающие из-под брюк стринги. Пикантные трусики создал дизайнер Том Форд для коллекции Gucci 1997 года.

Фотографии были опубликованы в официальном аккаунте «Allure» в соцсетях.

«Мне нечего скрывать», - заявила Энистон, и этот вынос красуется на обложке.

Актриса снялась в пикантной фотосессии для журнала «Allure». Фото: соцсети.

В интервью изданию звезда «Друзей» высказалась на тему возраста.

«Я чувствую себя лучше в том, кто я есть сегодня, лучше, чем я когда-либо чувствовала себя в свои 20, 30 или даже 40 лет. Мне однажды исполнится 65, и я подумаете, что в 53 года я выглядела чертовски здорово», - сообщила Дженнифер.

Актриса призналась, что тема бездетности очень ранит ее. В прошлом она не раз пыталась забеременеть и пережила несколько выкидышей.

«"В свои 30 - 40 лет я пережила очень тяжелый период. Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня. Все эти годы, годы и годы спекуляций. Это было действительно тяжело. Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я прилагала все усилия. Я все отдала бы, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Вы просто не думаете об этом. И вот я здесь, поезд ушел», - призналась Джен.

. На другом снимке Энистон снялась топлес, демонстрируя выглядывающие из-под брюк стринги. Фото: соцсети.

Актриса высказалась и по поводу разрыва со своим первым мужем Брэдом Питтом. Говорили, что он променял ее на Анджелину Джоли именно из-за бездетности.

«Не дай бог женщина успешна и не родит ребенка. Якобы причина, по которой мой муж ушел от меня, почему мы расстались и разорвали наш брак, заключалась в том, что я не родила ему ребенка. Абсолютная ложь! На данный момент мне нечего скрывать», - заявила Энистон.

Актриса не знает, выйдет ли она еще когда-либо замуж. После Питта она была замужем за актером Джастином Теру, но и с ним тоже рассталась. Сейчас у актрисы нет отношений.

«Никогда не говори никогда, но меня это не интересует. Я хотела бы отношений. Кто знает? Бывают моменты, когда мне хочется просто свернуться клубочком и сказать: "Мне нужна поддержка". Было бы замечательно вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: "Это был тяжелый день», - призналась артистка.