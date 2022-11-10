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В мире10 ноября 2022 5:05

Меган Маркл нарушила вековой королевский протокол

Герцогиня Сассекская проголосовала на выборах в США
Юрий МАЙБОРОДА
Герцогиня Сассекская, являющаяся гражданкой США, сделала свой выбор

Герцогиня Сассекская, являющаяся гражданкой США, сделала свой выбор

Фото: EAST NEWS

Меган Маркл, супруга принца Гарри, ставшая основной причиной для бегства членов британской королевской семьи из Лондона, нарушила традиции, проголосовав на промежуточных выборах в Конгресс США.

Мало того, что герцогиня Сассекская, являющаяся гражданкой США, сделала свой выбор, она еще и разместила на сайте свое фото в футболке с надписью «Я проголосовала», а также призвала американцев не оставаться в стороне от столь важного события.

– Пора выходить и голосовать, – написала Маркл.

Согласно принятым правилам, члены британской королевской семьи не принимают участия в политической деятельности, сохраняя в подобных вопросах нейтралитет.

Впрочем, вековые традиции – это не про жену принца Гарри. Два года назад она уже принимала участие в американских выборах и не скрывала, что отдала свой голос за Джо Байдена, назвав при этом Дональда Трампа женоненавистником.

Помня об этом, несложно догадаться, на чьей стороне были избирательские симпатии Меган Маркл на этот раз.

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