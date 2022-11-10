Самая древняя надпись в мире шокировала расшифровавших ее ученых

Древнеханаанейское письмо до сих пор вызывает много споров среди ученых

Израильские ученые празднуют победу – им удалось расшифровать надпись, сделанную на костяном гребне примерно в 1700 году до нашей эры. По оценкам специалистов, это древнейшая надпись на ханаанском языке.

Примечательно, что буквы, аккуратно вырезанные на гребне из слоновой кости, отнюдь не молитва и не обращение к высшим силам. Скорее это просто пожелание.

– Пусть этот бивень вырвет вшей из волос и бороды, – написано на артефакте.

Кстати, несколько шокированные своим открытием ученые говорят, что между зубцами гребня сохранилась и подсказка – остатки экзоскелета тех самых насекомых, которым посвящена надпись.

Древнеханаанейское письмо до сих пор вызывает много споров среди ученых. Предположительно оно предшествовало финикийскому и в своем раннем виде не было алфавитным – дошедшие до наших дней редкие образчики этого письма представляют собой знаки для обозначения слов и слогов, что значительно затрудняет их расшифровку.

Исследователям даже не удается определить более или менее точную дату изобретения алфавита – одни утверждают, что он появился не более 3,8 тысячи лет назад, другие же считают, что алфавит хананеями, а вслед за ними и другими народами, начал использоваться гораздо раньше.