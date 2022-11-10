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Наука10 ноября 2022 5:10

Самая древняя надпись в мире шокировала расшифровавших ее ученых

Вырезанные почти 4 тысячи лет назад на гребне строки посвящены личной гигиене
Юрий МАЙБОРОДА
Древнеханаанейское письмо до сих пор вызывает много споров среди ученых

Древнеханаанейское письмо до сих пор вызывает много споров среди ученых

Израильские ученые празднуют победу – им удалось расшифровать надпись, сделанную на костяном гребне примерно в 1700 году до нашей эры. По оценкам специалистов, это древнейшая надпись на ханаанском языке.

Примечательно, что буквы, аккуратно вырезанные на гребне из слоновой кости, отнюдь не молитва и не обращение к высшим силам. Скорее это просто пожелание.

– Пусть этот бивень вырвет вшей из волос и бороды, – написано на артефакте.

Кстати, несколько шокированные своим открытием ученые говорят, что между зубцами гребня сохранилась и подсказка – остатки экзоскелета тех самых насекомых, которым посвящена надпись.

Древнеханаанейское письмо до сих пор вызывает много споров среди ученых. Предположительно оно предшествовало финикийскому и в своем раннем виде не было алфавитным – дошедшие до наших дней редкие образчики этого письма представляют собой знаки для обозначения слов и слогов, что значительно затрудняет их расшифровку.

Исследователям даже не удается определить более или менее точную дату изобретения алфавита – одни утверждают, что он появился не более 3,8 тысячи лет назад, другие же считают, что алфавит хананеями, а вслед за ними и другими народами, начал использоваться гораздо раньше.

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