Спор о весе яиц обошелся израильтянке в немалую сумму

Pазмер и вес имеют значение, но лишь на момент маркировки продукта Фото: EAST NEWS

Окружной суд Тель-Авива наконец отклонил жалобу жительницы Израиля, выдвинувшей иск против нескольких компаний, которых женщина обвинила в неправильной маркировке куриных яиц и обмане покупателей.

Суть претензии сводилась к тому, что дотошная домохозяйка наняла эксперта и путем взвешивания почти 700 яиц доказала, что вес примерно 20% из них меньше, чем указан на маркировке.

Согласно израильским нормативам, куриные яйца массой больше 79 граммов маркируются как XL, в диапазоне от 63 до 73 граммов – L, меньше 63 граммов – M.

Истица привела доказательства того, что каждое пятое яйцо в стране не дотягивает до обозначенного на нем стандарта.

В свою очередь суд признал, что размер и вес имеют значение, но лишь на момент маркировки продукта. А вот потеря им влаги и, соответственно, снижение массы во время доставки в магазин или при нахождении на прилавке – к производителям отношения не имеет.

Теперь настойчивой израильтянке придется заплатить 110 тысяч шекелей (1,9 миллиона рублей) судебных издержек.