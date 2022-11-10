В Конгрессе США оказались два покойника

B Палате представителей Конгресса США оказались два покойника Фото: REUTERS

По предварительным итогам прошедших вчера в США промежуточных выборов в Палате представителей Конгресса США оказались два покойника.

Оба они по мере своих возможностей представляют Демократическую партию и переизбирались на второй двухлетний срок.

Конгрессмен от штата Пенсильвания Энтони Делюка покинул наш мир ещё 9 октября в возрасте 86 лет. При этом за его кандидатуру на выборах отдали голоса 85% избирателей округа, который он представлял.

Узнав, что конгрессвуман Барбара Купер погибла 25 октября на 93-м году жизни, жители штата Теннеси не стали ничего предпринимать и зачем-то все равно проголосовали за ее кандидатуру.

На промежуточных выборах избирались 435 членов Палаты представителей и 35 членов Сената Конгресса США. Подсчет голосов еще не завершен, но, по оценкам СМИ, Республиканской партии в Палате представителей достались 220 мест, а демократам – 215.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что прошедшие выборы стали для него «отчасти разочаровывающими», однако он все равно счел их «очень большой победой».