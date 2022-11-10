У бойца из-под сердца достали боевую гранату

После госпиталя Николай собирается вернуться в строй и продолжить службу в районе специальной военной операции

Подразделение, в котором служил младший сержант Николай Пасенко, выдвинулось в район выполнения боевой задачи. Группа попала в засаду. Под сильнейшим огнем противника Николай спешился с БМП и начал вести ответный огонь. Услышал взрыв почувствовал сильный удар в бок и боль. После чего был эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение.

На рентгене врачи увидели гранату из подствольного гранатомета ВОГ-17. Такая граната несет в себе 36 граммов гексогена, который при в взрыве может нанести урон осколками в радиусе 7 метров. Можно сказать, что Николаю Пасенко первый раз повезло, когда в него фактически выстрели в упор из подствольника, и контактный взрыватель гранаты не встретил большого сопротивления. Граната просто не взорвалась.

Повезло второй раз, когда граната не повредила сердце и не вызвала сильного внутренного кровотечения во время транспортировки в тыл. Но вздохнули все, только когда ее извлекли из тела военнослужащего.

«Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства броне защиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству», - прокомментировал подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя им. П.В.Мандрыка Дмитрий Юрьевич Ким.

Ким провел Панасенко операцию на базе районной больницы в города Валуйки Белгородской области. Погрузить бойца в вертолет или самолет с гранатой в теле никто бы не разрешил. А спасать младшего сержанта надо было незамедлительно.

«В ходе проведения исследования было выявлено, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца. Он находился между аортой и нижней полой веной вблизи сердца, что могло вызвать фатальное кровотечение даже без детонации боеприпаса», - отметил Ким.

Сейчас Панасенко находится реабилитации в Москве. В Центральном военном госпитале им.П.В.Мандрыка.

Вот, как он рассказывает о том случае: «Был бой. Я даже и не понял сто случилось, удар в край бронника. Сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Я не знал, что во мне сидит. А потом когда сказали, что во мне, я сам в этом тоже понимаю. Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет. А хирурги надели бронежилеты. Вот, как видите, сижу перед вами. Спасибо хирургу Дмитрию Киму, я буду ему всю жизнь благодарен. Значит вместе взорвемся, - он ответил (Д.Ким). Вот и все. Очень смелый человек. Вот настоящий герой! Дают людям второй шанс..»

«Мужество и героизм! Пойти в операционную зная, что в любой момент может произойти взрыв, - это говорит о высокой, во-первых, моральной подготовке, и желании спасти человеку жизнь. Ким все выполнил на высочайшем уровне, с филигранной точностью. Любое лишнее движение могло закончиться трагедией», - подчеркнул начальник Центрального военного госпиталя им. П.В.Мандрыка (г.Москва) генерал-майор медицинской службы Павел Крайнюков.

После госпиталя Николай собирается вернуться в строй и продолжить службу в районе специальной военной операции.