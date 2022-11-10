МЫВМЕСТЕ: женщины Москвы и Московской области объединились в движение «Шьём для наших»

Волонтёры создают толстовки, снуды, балаклавы, шапки, термобельё, вещи для госпиталя, постельное бельё, полотенца

Неравнодушные женщины Москвы и Московской области в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ объединились в движение «Шьём для наших». Они изготавливают и отправляют на передовую и в госпитали тёплые вещи.

Инициатором движения стал волонтёрский проект «Ресторанчик «Для наших», который регулярно поставляет гуманитарную помощь на фронт. Руководитель проекта Сергей Скрипкин оставил свой бизнес и переехал поближе к российской границе, где вместе с добровольцами готовит для военных домашнюю еду.

Организаторы «Ресторанчика» регулярно вносят свой вклад в помощь военнослужащим. Помимо еды для бойцов с недавних пор решили отправлять одежду. Посчитали и поняли, что шить дешевле, чем покупать. Обратились за помощью к местной швее Элине Патыковой. Ей задумка очень понравилась, и девушка разместила информацию о наборе швей у себя в социальных сетях. Добровольцы быстро откликнулись. Так и зародилось движение «Шьём для наших». Волонтёры создают толстовки, снуды, балаклавы, шапки, термобельё, вещи для госпиталя, постельное бельё, полотенца. Ассортимент планируют расширять.

«Я получаю удовлетворение, когда я нужна и делаю людей счастливыми. Когда началась специальная военная операция, я была потеряна в жизни: не знала, как помочь. Просто отправлять деньги – этого для меня мало, я не чувствовала полноценной отдачи помощи. Важно и само сообщество людей, которые будут с тобой на одной волне, мы помогаем друг другу держаться морально», – рассказала волонтёр Анна Родичева.

Добровольцам также помогают малыши из детских садов и школьники, которые делают обереги, пишут письма, шьют мешочки для сухарей и даже вяжут носки.

Ассортимент планируют расширять

«Мы стараемся согреть не только тело, но и сердце парней. Поддержать их морально, поднять боевой дух, показать им, что их здесь любят и ждут, в них верят. Для тех, кто шьёт, мы тоже поддержка: у каждого своя история, почему они решили быть с нами, кто-то чувствует свою причастность к победе, в которую мы все верим, кто-то приехал из ЛДНР или у него близкие участвуют в СВО, для них история очень близка, и они чувствуют, что здесь их поддержат», – поделилась координатор волонтёрского движения женщин Куаныш Батыр.

Официальный представитель движения – Екатерина Панфилова, герой Донецкой Народной Республики. Девушка сейчас проживает в Московской области, активно помогает с отправкой гуманитарной помощи, нередко сама сопровождает грузы. Как говорят добровольцы, благодаря ей они точно знают, что все сшитые с теплом и заботой вещи попадут в руки к бойцам.

Материалы.

Контакты для СМИ:

Анна Родичева – доброволец, специалист информационного сопровождения движения «Шьём для наших – Москва», 8 (926) 834-20-19

Юлия Носова – координатор инфосопровождения Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 8 (988) 896-83-98

Справочно: 29 сентября акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начала работу в расширенном формате. В этот день при поддержке Народного фронта были запущены горячая линия и обновлённая платформа мывместе.рф (https://goo.su/diwImV). По телефону 8 (800) 200-34-11 волонтёры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи родным и близким военнослужащих. Силами Российского Красного Креста, Министерства науки и высшего образования РФ, волонтёров-психологов организуется психологическая помощь. В круглосуточном режиме семьи мобилизованных получают помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в телеграме, вайбере и Вконтакте. При поддержке Ассоциации юристов России запустились консультации в чат-боте @MobilizationRfbot. Заявки на юридическую помощь, поступающие на сайт мывместе.рф, помогают отрабатывать специалисты Молодёжного парламента при Государственной Думе.

Организовывать акцию неравнодушным гражданам РФ помогают Народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», Российский Красный Крест, Всероссийский студенческий корпус спасателей при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).