Минобороны демонстрирует обстрел казарм наемников с кочующего миномета

Расчёт загружает миномет в кузов и выдвигается на рубеж открытия огня

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчета 120-мм миномета из кузова грузовика по целям, которые сообщила разведка Западной группировки войск.

«Командованию стало известно о наращивании сил противника на одном из направлений. Расчёт загружает миномет в кузов и выдвигается на рубеж открытия огня. Там он и останется во время боевой работы. Используется тактика кочующего миномета», - прокомментировали в Минобороны России.

На кадрах самоделка: мобильные группы артиллеристов смонтировали орудие на базу высокопроходимого грузового автомобиля для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. На подготовку секунды: свернуть тент, развернуть миномет, уточнить координаты цели.

«Выполняем огневую задачу по цели «Пехота укрытая», на дальности 5,5 км от нас находится противник. … », - рассказал журналистам командир минометного взвода Константин.

Тип цели, расстояние до нее командир не просто знает, а видит. В небе завис беспилотный летательный аппарат, его камера - глаза минометного расчета. Командир получает картинку в реальном времени и делает поправки по ходу стрельбы.

Засечь кочующий миномет, успеть нанести ответный удар - задача сложная даже для опытного противника.

«Основная особенность мобильных групп в непредсказуемости работы для противника расчетов и высокой мобильности. Огневое поражение наносится как днем, так и ночью, при наличии выявленных целей наземными или воздушными разведчиками», - отмечают в Минобороны России.

СПРАВКА «КП»

Радиус действительного поражения 120-мм мины не мене 25м. Радиус капитального поражения ростовых целей – 60 м. Разлет отдельных осколков может доходить до 200-250 метров. Вес разрывного заряда в 16 килограммовой 120-мм осколочно-фугасной мины 3,93 килограмма. Фугасная мина, проникая на самую выгодную глубину, создает воронку диаметром в 3-4 метра и глубиной около 1 метра. Эта мина хорошо разрушает окопы и легкие блиндажи. Три, четыре мины - обрушивают перекрытие этажа панельного дома. Тяжелые осколки мины, могут серьезно повредить БТР, БМП и другую легкую бронетехнику с противопульным бронированием. 120-мм миномет может бить на 7,2 км.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры награждения наградами военнослужащих подразделений Западного военного округа, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции, среди которых граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

На передовой медали Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции» наиболее отличившимся военнослужащим медицинских подразделений ЗВО, призванным на военную службу из запаса в рамках частичной мобилизации, вручил заместитель командующего общевойсковым объединением Западного военного округа полковник Александр Русанов.

Полковник Александр Русанов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Перед отправкой в район боевых действий все мобилизованные прошли необходимую подготовку на полигонах Западного военного округа.

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