ВКонтакте представила итоги третьего квартала 2022 года: выручка выросла на 34%, а аудитория в России на 6,9% — до рекордных 76,9 млн

ВКонтакте укрепляет свои лидирующие позиции в России и продолжает развиваться

Аудитория и вовлечённость

ВКонтакте укрепляет свои лидирующие позиции в России и продолжает развиваться — в третьем квартале 2022 года выручка социальной сети год к году выросла на 34%.

Месячная аудитория ВКонтакте в России в третьем квартале выросла на 6,9% год к году и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Средняя дневная аудитория в России увеличилась на 7,1% — до рекордных 49,4 млн.

По данным Mediascope (1), месячный охват ВКонтакте в сентябре составил 85% российской интернет-аудитории, причём 54% посещали социальную сеть ежедневно.

Число подтверждённых запросов на добавление в друзья повысилось на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Улучшения алгоритмов поиска и рекомендаций позволили пользователям чаще находить друзей и знакомых в соцсети, что увеличило их вовлечённость и активность в коммуникационных и других продуктах ВКонтакте.

В июле прошёл самый масштабный в истории VK Fest, причём сразу в трёх городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). Фестиваль посетили 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией фестиваля наблюдали более 23 млн зрителей.

Видео

В третьем квартале суточные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK (VK Видео и VK Клипы) обновили рекорд, достигнув 2,41 млрд. Сервисы продолжают активно развиваться, внедряя новые технологии и поддерживая авторов контента.

ВКонтакте открыла доступ к монетизации прямых эфиров — благодаря этому авторы сообществ могут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов, которые будут показываться перед стримами.

Социальная сеть представила кабинет автора — новый инструмент расширенной аналитики для создателей контента и правообладателей.

VK Видео обновила интеллектуальную систему рекомендаций, благодаря чему выросли просмотры рекомендованных роликов на видеовитрине.

Благодаря развитию платформы в третьем квартале продолжился рост смотрения видео внутри социальной сети ВКонтакте. Среднее число ежедневных просмотров увеличилось на 45% год к году и составило 1,16 млрд.

VK Клипы

В третьем квартале ежедневные просмотры в сервисе VK Клипы выросли год к году в 2,5 раза и составили рекордные 717 млн.

Количество опубликованных клипов выросло за год более чем в 4 раза, а число создателей контента — в 2,2 раза.

ВКонтакте запустила возможность публикации клипов в веб-версии — пользователи могут загружать короткие вертикальные видео на платформу VK Клипов напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS.

VK Клипы анонсировали несколько крупных обновлений сервиса, например запуск мобильных трансляций, функцию отложенных публикаций и улучшенный редактор вертикальных роликов.

Авторы и сообщества

Пользователи ВКонтакте наращивают активность в создании и потреблении контента. В третьем квартале количество созданных сообществ в соцсети увеличилось год к году на 28%, а количество просмотров ленты — на 45%.

Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации ВКонтакте (монетизациювидео, партнёрскую программу, VK Donut и другие), в третьем квартале выросла на 88% год к году.

Создатели контента, используя VK Donut, заработали более 126 млн рублей — в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Количество сообществ, которые используют VK Donut, выросло в 1,5 раза год к году. Число подписчиков, перечисляющих средства через платформу, увеличилось более чем в 2 раза.

В третьем квартале было запущено тестирование обновлённой партнёрской программы для сообществ с возможностью увеличения дохода с помощью дополнительных форматов — за счёт публикаций историй и клипов в соцсети.

Одним из главных запусков в третьем квартале был старт глобального обновления мобильного приложения ВКонтакте. В августе ВКонтакте объявила о запуске нового дизайна ленты — с фокусом на ярком медиаконтенте и адаптацией под современные тренды, такие как быстрое потребление. В сентябре социальная сеть рассказала о масштабном обновлении дизайна сообществ. В центре внимания будет «витрина контента»: свежие и актуальные материалы показываются на самом заметном месте, а остальной медиаконтент — в одном касании на ближайших вкладках.

Новые возможности помогут авторам развиваться и привлекать аудиторию.

VK Mini Apps и игры

Число мини-приложений на платформе VK Mini Apps в сентябре выросло на 73% по сравнению с прошлым годом и составило 63 800.

Средняя месячная активная аудитория платформы в третьем квартале выросла на 15% и составила 38,4 млн.

Рекламная монетизация мини-приложений на платформе VK Mini Apps в третьем квартале выросла на 45%в годовом исчислении.

ВКонтакте развивает сервисы с активной социальной механикой — «Здоровье» и «Знакомства». Средняя месячная аудитория платформы «Здоровье ВКонтакте» в третьем квартале достигла 7,6 млн пользователей, дейтинг-сервиса VK Знакомства — 1,9 млн.

Количество мобильных игр в каталоге ВКонтакте в третьем квартале увеличилось на 160% год к году, а выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах возросла на 59%.

Новые сервисы, технологии и безопасность

В третьем квартале началось глобальное обновление дизайна ВКонтакте, в центре которого — фокус на контенте. Социальная сеть анонсировала новый дизайн ленты и личного профиля. В новом профиле был сделан фокус на самовыражении и скорости потребления контента: большая обложка, яркие публикации, простое управление.

ВКонтакте запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей соцсети. С момента запуска цифровые аватары установили более 6 млн пользователей, которые активно пользуются новой фичей.

Социальная сеть начала предупреждать пользователей о подозрительных собеседниках с помощью специального баннера в групповых чатах и диалогах, а также о том, что пароли пользователей могли быть скомпрометированы через другие сервисы, с предложением их поменять.

ВКонтакте продолжила развивать платформу VK Звонки: представила бета-версию приложения для переговорных, функцию планирования встреч, а также открыла API для управления видеозвонками.

ВКонтакте запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки и открыла доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам.

Развитие ВКонтакте как крупнейшей в России платформы для пользователей и авторов — одна из основных целей соцсети. Для этого ВКонтакте постоянно внедряет новые технологии и делится ими со сторонними разработчиками, разрабатывает новые инструменты монетизации контента, улучшает пользовательский опыт, повышает безопасность.