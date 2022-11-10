Продли себе жизнь: названы пять главных принципов долголетия

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрав России, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, что именно в молодости важна регулярная физическая нагрузка Фото: Андрей АБРАМОВ

10 ноября отмечается День молодежи. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрав России, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, что именно в молодости важна регулярная физическая нагрузка: благодаря этому увеличивается средняя продолжительность жизни - примерно на 4 года. И в целом принципы ЗОЖ важно соблюдать с молодого возраста, ведь это снижает риск развития серьезных заболеваний и преждевременной смерти.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России разработали индекс приверженности к ЗОЖ (то есть главные условия): 5 наиболее важных компонентов для сохранения здоровья:

1. Отказ от курения. Даже пассивное курение влияет на здоровье (особенно легких, которые в пандемию ковид и без того страдали), не говоря уж об активном.

2. Употребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 граммов. Сразу объясним — это не много! Например, в порции салата - 150-200 граммов овощей, порция гарнира (из картофеля, капусты, фасоли или других овощей) — это еще 200 граммов. Одно яблоко или банан (любой другой фрукт) — около 200 граммов. Вы можете сами не замечать, что съедаете рекомендуемое количество овощей, но фраза «необходимо 5 порций или 500 граммов» заставляет задуматься и начать считать.

3. Достаточная физическая активность. Что это значит? 150 минут умеренной нагрузки в неделю, например, утренняя зарядка и вечерняя прогулку в бодром темпе по парку. А 150 минут в неделю это всего лишь 20 минут в день. Или 40 минут через день. По большому счету, если вы ходите пешком по лестнице и старайтесь проходить несколько остановок до работы пешком, то в целом необходимую нагрузку вы получаете. Но все же лучше, если она будет сбалансирована, то есть не только ходьба, но и какие-то аэробные упражнения (та же утренняя зарядка). Также подсчитано, что время интенсивной нагрузки должно быть не меньше 75 минут в неделю. По 40 минут в тренажерном зале или в бассейне два раза в неделю — не такая уж большая проблема.

4. Уменьшить количество соли — ее должно быть не больше 5 граммов в сутки. Избыток соли влияет на повышение артериального давления и в целом пагубно отражается на здоровье. Начните хотя бы с того, что перестаньте досаливать пищу в тарелке. Помнит, что соль есть везде — в хлебе, выпечке, и особенно фастфуде (готовых блюдах).

5. Не злоупотреблять алкоголем. Эксперты ВОЗ сейчас заявляют, что не существует безопасной дозы алкоголя, да и специалисты Минздрава считают, что лучший градус для жизни — это ноль. Но все же иногда, в хорошей компании можно позволить себе рюмку-другую алкоголя. Условно безопасной дозой считаются 50 граммов крепкого алкоголя (или 150 мл вина, 350 мл пива). Главное, чтобы это было не каждый день и доза не увеличивалась со временем.

Если вы соблюдаете все эти компоненты здорового образа жизни,то делаете для своего организма благое дело: подсчитано, что это снижает смертность от всех причин на 39%, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 36%. «Во многом это связано с тем, что регулярная физическая активность в молодом возрасте увеличивает среднюю продолжительность жизни на 3,9-4,4 года, - объясняет Оксана Драпкина. - А изменение рациона питания в сторону увеличения потребления овощей и фруктов – более чем на 10 лет».