Эксперт: Возврат Сбера к прибыльности повысит его инвестиционную привлекательность

Прибыльность и возвращение к финансовой прозрачности повысит инвестиционную привлекательность Сбербанка, считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян. Ранее глава Сбера Герман Греф сообщил, что чистая прибыль банка с начала года превысила 50 миллиардов рублей. Банк также собирается снова публиковать свои финансовые результаты по итогам каждого месяца. Это продемонстрирует надежность и стабильность Сбера, что, по словам Грефа, очень важно для двух миллионов розничных акционеров банка.

«Сочетание негативных экономических факторов и санкционных ограничений привело к серьезному давлению на перспективы прибыльного роста Сбера в 2022 году. Это обусловило падение мультипликаторов по всему банковскому сектору, - комментирует Анна Авакимян. - Восстановление публикации финансовой отчетности и возврат Сбера к прибыльности станет первой ласточкой на пути к развороту ситуации. Это поможет укрепить капитализацию банка даже в условии изоляции иностранных инвесторов и отдельных финансовых ресурсных площадок. Прибыльность и финансовая прозрачность обусловят возвращение инвестиционной привлекательности бумаг Сбера, которые стали одними из якорных в портфеле финансовых инструментов с экспозицией на российский рынок».

Как следует из финансовой отчетности Сбера, в октябре банк заработал 122,8 миллиардов рублей. Розничный портфель кредитной организации с начала года увеличился на 9%, корпоративный — на 11,9%. Объемы выдачи кредитных средств вернулись на уровень второго полугодия 2021 года.

Число розничных клиентов банка по итогам 10 месяцев 2022 года достигло 106 миллионов человек, а юридических лиц – более 3 миллионов компаний.