В ФОМС рассказали, сколько раз в год можно менять поликлинику и объяснили правила процедуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам помощника Министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова в среднем каждый житель страны обращается в поликлинику около 10 раз в год, более трети посещений планируются через дистанционную запись к врачу. При этом важно помнить, что записаться с помощью дистанционных сервисов можно к врачу только той поликлиники, к которой вы прикреплены.

Как прикрепиться к поликлинике или ее поменять?

1. ОМС дает право один раз в год поменять поликлинику.

Можно выбрать любую из числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации программы обязательного медицинского страхования.

2. Реестры поликлиник можно посмотреть на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов ОМС. Если вы поменяли место жительства или пребывания, то прикрепляться к новой поликлинике можно чаще, чем 1 раз в год.

3. Поликлиника по заявлению обязана вас прикрепить и не имеет права отказать или требовать прикрепиться по месту жительства без объективных причин.

4. Если в новом регионе, куда человек переехал, нет той страховой, в которой он ранее был застрахован, то в течение месяца нужно выбрать новую страховую медицинскую организацию.

Если прикрепляетесь не по месту жительства

- Если поликлиника, к которой вы прикрепляетесь, находится не по месту жительства, врач на дом будет приходить не из нее, а из поликлиники, которая обслуживает ваш адрес.

- Отказать в прикреплении не по месту регистрации могут, только если все участковые терапевты в выбранной поликлинике перегружены. Письменное решение об отказе с указанием причины должны направить вам в личный кабинет на портале «Госуслуг» или выдать в бумажном виде, если вы подавали заявление на прикрепление лично.

- С этим документом можно обратиться в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Там проверят, правомерен ли отказ.

Открепление от старой поликлиники

- При смене прикрепления внутри своего региона документы передадут из старой поликлиники в новую без вашего участия. При переезде в другой регион стоит запросить выписку из медкарты в прежней поликлинике.

- Если хотите передать документы самостоятельно или просто забрать их, в старой поликлинике напишите заявление на открепление, передайте его на подпись главному врачу и заберите свою медицинскую карту.

Если поменяли регион

- В новом регионе обратитесь в офис страховой организации, которая выдала вам полис ОМС. Сотрудники зарегистрируют полис. Если полис бумажный — поставят отметки на обратной стороне, если пластиковый — запишут на него новую информацию. Для пластикового полиса нужно будет назвать ПИН-код, его выдают в одном конверте с полисом.

- Также можно обратиться в любую другую страховую организацию в новом регионе и переоформить полис. Страховая выдаст новый бланк или пластиковую карточку, номер полиса ОМС останется прежним.

- После этого прикрепитесь к поликлинике, инструкция будет такой же, как для прикрепления в своем регионе.

Как прикрепить ребенка к поликлинике?

Чтобы прикрепить ребенка младше 14 лет – нужно обратиться в медучреждение лично.

Возьмите с собой

- Паспорт или временное удостоверение личности

- Свидетельство о рождении ребенка

- Полис ОМС ребенка

- Свидетельство о постоянной или временной регистрации ребенка

Ребенка прикрепят к поликлинике в день обращения.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина напоминает, что в поликлинику можно записаться, чтобы пройти диспансеризацию, вакцинацию, получить консультацию по поводу заболевания, получить справку. Записаться можно как при очном обращении в регистратуру поликлиники, так и дистанционно – через кол-центр или интернет, через единый портал «Госуслуг», или через региональный портал.

- В зависимости от цели обращения, пациент может быть напрямую записан к соответствующему специалисту, минуя кабинет врача-терапевта, перечень этих специалистов расширен, - рассказала Оксана Драпкина.