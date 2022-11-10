Первый Российский винодельческий форум – площадка развития

Организаторы мероприятия Фонд Росконгресс и Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Правительства РФ

24–25 ноября в Москве на площадке отеля Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 1) состоится первый Российский винодельческий форум. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Правительства Российской Федерации.

«На волне увеличения популярности локальных продуктов растет интерес российских покупателей к винам из уникальных местных сортов, так называемым автохтонам – исторически «родным» для конкретной местности сортам винограда. Площадка Форума объединит лучших производителей и станет эффективным инструментом для обсуждения ключевых проблем развития виноделия и виноградарства нашей страны и выработки их эффективных решений», – подчеркнул советник Президента России Антон Кобяков.

Всего в России насчитывается 9 винодельческих регионов общей площадью более 100 тысяч гектаров, где работают около 250 производителей: Дагестан (Республика Дагестан), «Долина Дона» (Ростовская область), «Долина Терека» (Кабардино-Балкарская Республика), Крым (Республика Крым), Кубань (Краснодарский край), Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания), Ставрополье (Ставропольский край), Адыгея (Республика Адыгея), «Нижняя Волга» (Волгоградская область).

АВВР утвердил список из 319 сортов технического винограда, из которых можно производить вино в Российской Федерации. Наиболее массовые посадки: международные сорта винограда – «Шардоне», «Совиньон Блан», «Рислинг», «Мускат», «Каберне Совиньон», «Пино Нуар», «Каберне Фран», «Мерло» и другие; сорта советской селекции – «Рубиновый Магарача», «Левокумский», «Рубин Голодриги», «Мариновский» и другие; автохтоны – «Красностоп», «Сибирьковый», «Пухляковский», «Кумшацкий», «Кокур», «Кефесия», «Эким Кара» и другие.

Однако, виноделы с большим интересом относятся к изучению малоизвестных автохтонных сортов и работают в сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами виноградарства и виноделия во всех регионах.

За 2021–2022 годы российскими винодельнями получено около 100 международных наград, более половины из которых – золото и Гран-при.

Форум станет эффективным акселератором для дальнейшего развития виноградарства и виноделия, стимулирования экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина. Официальный сайт Форума: wineforum.info.