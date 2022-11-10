Американские самолеты могут начать падать из-за растолстевших пассажиров

Лишний вес, оказывает, не только плохо влияет на организм человека, но и негативно сказывается на финансах. Если речь идет о финансах авиакомпаний. Фото: Shutterstock

Лишний вес, оказывает, не только плохо влияет на организм человека, но и негативно сказывается на финансах. Если речь идет о финансах авиакомпаний. Ведь чем больше совокупный вес пассажиров — тем больше топлива приходится затратить на полет. Вот и американский перевозчик United Airlines, пострадавший от эпидемии ожирения в США, заявил, что выведет из продажи до шести кресел на каждом рейсе самолетов Boeing 757, сообщает «Нью-Йорк Пост».

Принято такое решение на основе статистики Федерального авиационного управления, которая показала, что средний вес пассажиров-женщин, путешествующих зимой, включая их ручную кладь, увеличился с 68 килограмм в 2019 году до 84 килограмм в 2022 году. А средний вес «авиатела» мужского пола зимой увеличился с 86 килограмм фунтов до 93 килограмм за тот же период времени.

«Временное изменение является результатом увеличения среднего зимнего веса клиентов в соответствии с предписаниями регулятора, — заявил представитель United. Airlines - Чтобы соответствовать текущим требованиям к весу и балансировке самолета B757, компании заблокирует отдельные места в период с 1 ноября 2022 по 30 апреля 2923 года.».

Незанятые места всегда будут расположены в середине салона с 16 по 40 ряд, чтобы равномерно распределить вес пассажиров на каждом рейсе. На каждое запрещенное место будет помещена заламинированная табличка.

Тела клиентов, тем не менее, являются не единственным фактором, способствующим увеличению «среднего веса пассажира». Федеральное авиационное управление подсчитало, что люди стали класть больше вещей в ручную кладь, которая в США традиционно не взвешивается. А зимой к этому прибавляется еще и тяжелые пальто и куртки, что тоже увеличивает массу перевозимого груза.

По официальным данным, США занимает 12-е место в мире по уровню ожирения (и первое среди развитых стран). Более 36% жителей страны имеют проблемы с лишним весом.