ВТБ запускает полностью цифровую ипотеку

В ноябре ВТБ начнет выдавать ипотеку полностью в цифровом формате. Заемщики смогут получить кредит, выпустив сертификат электронной подписи в приложении «Госключ» и подписав документы дистанционно. Технологическим партнером проекта выступает экосистема недвижимости «Метр квадратный». По оценке банка, в следующем году услугой могут воспользоваться более 50 тысяч клиентов. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ДО КОНЦА НОЯБРЯ

Теперь чтобы оформить жилищный кредит полностью дистанционно, заемщику ВТБ достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ». Для этого потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя.

В день сделки с помощью электронной подписи клиент сможет удаленно подписать документы по кредиту, договор купли-продажи, заявление на регистрацию права на приобретаемый объект. Оформление сделки в Росреестре также проходит дистанционно, без привязки к ипотечному центру банка или МФЦ. До конца ноября услуга станет доступна во всех регионах присутствия ВТБ.

«Для ВТБ цифровизация ипотечного рынка остается одной из важных задач развития розничного бизнеса, – отметил Анатолий Печатников. - Сегодня у подавляющего большинства россиян есть подтвержденная запись на «Госуслугах», а действующим паспортом с биометрическими данными обладают примерно треть экономически активных граждан. Если раньше для дистанционной сделки заемщики должны были оформить УКЭП у застройщика, в офисе банка или удостоверяющего центра, то с появлением «Госключа» они могут сделать это полностью удаленно. Новая технология в разы ускоряет процесс получения ипотеки, причем как для первичного, так и вторичного рынка. Мы оцениваем потенциальную аудиторию проекта в 50 тысяч человек только на ближайший год».

Особенностью нового процесса стало то, что доступ к сервису «Госключ» впервые на рынке был реализован посредством открытого API Госуслуг. К платформе «Метра квадратного» могут подключиться не только государственные компании и банки, но и все заинтересованные в цифровых ипотечных сделках участники рынка недвижимости.

В дальнейшем клиенты смогут использовать приложение «Госключ» для подписания других документов при получении государственных услуг или коммерческих сервисов.

ЦЕЛЬ: КАЖДАЯ ВТОРАЯ – В ОНЛАЙНЕ

По оценке ВТБ, доля онлайн-заявок на получение ипотеки сегодня составляет 55%, использование электронной регистрации в сделках с ипотечным кредитованием занимает уже около 80%. Одновременно 70-80% застройщиков, по данным банка, сегодня готовы работать удаленно. Во многом это обусловлено интересом к межрегиональным транзакциям. За восемь месяцев 2022 года в Росреестр поступило более 400 тыс. заявлений для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу, что на 17% превысило показатель прошлого года.

Разумеется, внедрение новых цифровых сервисов позволит ВТБ существенно увеличить долю сделок в онлайне.

«Это станет серьезным прогрессом для рынка и позволит в разы ускорить выдачу кредитов, – сообщил Анатолий Печатников. - Всего за несколько лет из сложного и длительного процесса мы превратили ипотеку в быстрый и простой для оформления продукт. Сегодня примерно каждая пятая сделка в ВТБ проходит дистанционно. К 2025 году мы готовимся проводить «в цифре» каждую вторую сделку, на рынке, по нашим оценкам, оформить цифровую ипотеку сможет каждый пятый россиянин, а в городах-миллионниках – каждый третий».

Напомним, ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей. По прогнозам ВТБ, в четвертом квартале в целом на российском рынке выдачи ипотеки могут достичь 1,3 трлн рублей в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений. Совокупно это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 трлн рублей продаж по итогам года.