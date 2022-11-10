Олег Кожемяко - об отводе войск за Днепр: Мы выстоим и в любом случае сломаем хребет нацизму

Глава Приморья Олег Кожемяко
… - Олег Николаевич, вы много раз бывали в зоне проведения специальной военной операции, у вас очень тесная связь и с теми приморцами, которые воюют, в том числе, на Херсонском направлении…
- Да, это так.
- … и с родными бойцов, которые ждут их дома - во Владивостоке, в других городах края. Как - вообще - там у вас обстановка? Что люди сегодня говорят?
- Приморцев, действительно, очень много сейчас на фронте, на многих участках. Поэтому для нас, для жителей Приморья, главное – чтобы ребята все возвращались живыми и здоровыми.
Вы знаете, конечно, это сложное очень решение - отвод войск. И для многих оно, может быть, и болезненно.
Но я могу с уверенностью сказать, что отдаю дань мужеству тех командиров и военачальников, в частности, Сергея Вадимовича Суровикина, которые отводят сейчас наши войска на левый берег, создают там надежную полосу обороны. А далее – переброска части тех войск на другие направления.
Конечно, потеря территории – это не потеря армии. Территорию всегда можно вернуть.
Мы прекрасно это знаем из истории войны 1812 года.
А потом - на памяти уже наших, ныне живущих поколений год 1941-й, Юго-Западный фронт. Тогда генерал-полковник Кирпонос просил командование об отводе войск из-под Киева. Отводить не дали. В итоге лишились территории, потеряли 600 тысяч пленными.
Я не собираюсь проводить здесь прямых аналогий и параллелей. Хочу лишь заметить: эти решения хоть тяжелые и трудные, но их приняли своевременно. Тем самым уберегли тысячи жизней наших ребят, в том числе и приморцев.
Мы при всех обстоятельствах поддерживаем именно такой вариант. И, я думаю, рано или поздно эти территории мы вернём.
Ну, а сейчас нужно накопить силы, перегруппироваться, провести хорошее обучение. И далее действовать по другим направлениям, тем, которые определят непосредственно уже и главком, и Генеральный штаб.
- С кем-то из ваших ребят удалось уже в эти часы связаться? Или все это - ещё впереди…
- Да, все впереди. Не надо наших военных сейчас отвлекать.
Перед ними стоит задача четкого и организованного выхода. Это тоже целая операция, которая требует умения, слаженности действий арьергарда, того, который будет прикрывать. Это тоже целая воинская операция. И я надеюсь, что она пройдет достойно.
К ней готовились. Самое главное, что вывезли мирное население. Тем людям, кто пожелал переехать на левый берег, - дали такую возможность.
Если бы мы этого всего не сделали - потеряли бы не только территории, а и десятки тысяч ребят.
А что ещё, вы спрашиваете, наши люди говорят?
А вот что… Мы выстоим и в любом случае сломаем хребет нацизму.