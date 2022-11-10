Олег Кожемяко - об отводе войск за Днепр: Мы выстоим и в любом случае сломаем хребет нацизму

Глава Приморья Олег Кожемяко

… - Олег Николаевич, вы много раз бывали в зоне проведения специальной военной операции, у вас очень тесная связь и с теми приморцами, которые воюют, в том числе, на Херсонском направлении…

- Да, это так.

- … и с родными бойцов, которые ждут их дома - во Владивостоке, в других городах края. Как - вообще - там у вас обстановка? Что люди сегодня говорят?

- Приморцев, действительно, очень много сейчас на фронте, на многих участках. Поэтому для нас, для жителей Приморья, главное – чтобы ребята все возвращались живыми и здоровыми.

Вы знаете, конечно, это сложное очень решение - отвод войск. И для многих оно, может быть, и болезненно.

Но я могу с уверенностью сказать, что отдаю дань мужеству тех командиров и военачальников, в частности, Сергея Вадимовича Суровикина, которые отводят сейчас наши войска на левый берег, создают там надежную полосу обороны. А далее – переброска части тех войск на другие направления.

Конечно, потеря территории – это не потеря армии. Территорию всегда можно вернуть.

Мы прекрасно это знаем из истории войны 1812 года.

А потом - на памяти уже наших, ныне живущих поколений год 1941-й, Юго-Западный фронт. Тогда генерал-полковник Кирпонос просил командование об отводе войск из-под Киева. Отводить не дали. В итоге лишились территории, потеряли 600 тысяч пленными.

Я не собираюсь проводить здесь прямых аналогий и параллелей. Хочу лишь заметить: эти решения хоть тяжелые и трудные, но их приняли своевременно. Тем самым уберегли тысячи жизней наших ребят, в том числе и приморцев.

Мы при всех обстоятельствах поддерживаем именно такой вариант. И, я думаю, рано или поздно эти территории мы вернём.

Ну, а сейчас нужно накопить силы, перегруппироваться, провести хорошее обучение. И далее действовать по другим направлениям, тем, которые определят непосредственно уже и главком, и Генеральный штаб.

- С кем-то из ваших ребят удалось уже в эти часы связаться? Или все это - ещё впереди…

- Да, все впереди. Не надо наших военных сейчас отвлекать.

Перед ними стоит задача четкого и организованного выхода. Это тоже целая операция, которая требует умения, слаженности действий арьергарда, того, который будет прикрывать. Это тоже целая воинская операция. И я надеюсь, что она пройдет достойно.

К ней готовились. Самое главное, что вывезли мирное население. Тем людям, кто пожелал переехать на левый берег, - дали такую возможность.

Если бы мы этого всего не сделали - потеряли бы не только территории, а и десятки тысяч ребят.

А что ещё, вы спрашиваете, наши люди говорят?

А вот что… Мы выстоим и в любом случае сломаем хребет нацизму.