РЕН ТВ объявил дату всероссийской телепремьеры черной комедии «И снова здравствуйте!»

Жизнеутверждающий ироничный детектив Егора Чичканова собрал блестящий актерский состав

«И снова здравствуйте!» - один из самых успешных проектов линейки IVI – ориджииналс, установивший на цифровой премьере в феврале 2022 рекорд по просмотрам, - впервые будет показан на телеканале РЕН ТВ 12 ноября. Зрителей ждет настоящий марафон – в течение вечера на канале все 10 серий подряд!

Жизнеутверждающий ироничный детектив Егора Чичканова собрал блестящий актерский состав - Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Павел Чинарёв, Дмитрий Журавлев, Кирилл Жандаров, Сергей Годин и другие.

Сериал с нетривиальным сюжетом расскажет о приключениях бандита Бориса (Андрей Мерзликин), и по совместительству – несостоявшегося кондитера, которого вновь и вновь оживляют создатели проекта с помощью студента – медика Артема (Денис Власенко). Борис пытается уладить свои незаконченные дела и раскрыть тайну собственной смерти. Сможет ли он воспользоваться новыми шансами и изменить свою жизнь? Смешной, драйвовый и оптимистичный сериал «И снова здравствуйте!» прекрасно подойдет для семейного просмотра зрителям РЕН ТВ.

В обнародованном 9 ноября Кино Mail.ru рейтинге лучших российских сериалов 2022 года на основе зрительских оценок, сериал "И снова здравствуйте!" занял 4 место, получив рейтинг 7,6.

Смотрите премьеру сериала 12 ноября в 18-00 на телеканале РЕН ТВ!