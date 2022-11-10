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Звезды10 ноября 2022 10:32

РЕН ТВ объявил дату всероссийской телепремьеры черной комедии «И снова здравствуйте!»

Жизнеутверждающий ироничный детектив Егора Чичканова собрал блестящий актерский состав
Жизнеутверждающий ироничный детектив Егора Чичканова собрал блестящий актерский состав

Жизнеутверждающий ироничный детектив Егора Чичканова собрал блестящий актерский состав

«И снова здравствуйте!» - один из самых успешных проектов линейки IVI – ориджииналс, установивший на цифровой премьере в феврале 2022 рекорд по просмотрам, - впервые будет показан на телеканале РЕН ТВ 12 ноября. Зрителей ждет настоящий марафон – в течение вечера на канале все 10 серий подряд!

Жизнеутверждающий ироничный детектив Егора Чичканова собрал блестящий актерский состав - Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Павел Чинарёв, Дмитрий Журавлев, Кирилл Жандаров, Сергей Годин и другие.

Сериал с нетривиальным сюжетом расскажет о приключениях бандита Бориса (Андрей Мерзликин), и по совместительству – несостоявшегося кондитера, которого вновь и вновь оживляют создатели проекта с помощью студента – медика Артема (Денис Власенко). Борис пытается уладить свои незаконченные дела и раскрыть тайну собственной смерти. Сможет ли он воспользоваться новыми шансами и изменить свою жизнь? Смешной, драйвовый и оптимистичный сериал «И снова здравствуйте!» прекрасно подойдет для семейного просмотра зрителям РЕН ТВ.

В обнародованном 9 ноября Кино Mail.ru рейтинге лучших российских сериалов 2022 года на основе зрительских оценок, сериал "И снова здравствуйте!" занял 4 место, получив рейтинг 7,6.

Смотрите премьеру сериала 12 ноября в 18-00 на телеканале РЕН ТВ!

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