Водная Забота

Оздоровление Волги. Фото: Shutterstock

Рассказываем, как нацпроект «Экология» решает водные проблемы страны.

Вавож, Брянск, Гатчина, Татарстан, Ростов-на-Дону, Липецк - это далеко не весь список городов и поселков, где мне довелось побывать за последние пару лет. Разные регионы, разные часовые пояса, но есть дело, которое их объединяет. Это участие в федеральных проектах нацпроекта «Экология» по спасению водных объектов - «Оздоровление реки Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал».

Забота о состоянии водоемов – дело государственное. Но почему это направление сегодня поставлено во главу угла?

- Шестая цель в области устойчивого развития ООН гласит: обеспечение наличия, рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех, - отметил в свое время в разговоре с журналистами руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрии Кириллов. – Кроме того, что доступ к воде должен быть у всех, важно ее качество. На дне речных русел и озер из-за высокой нагрузки скапливается огромное количество иловых наносов, они забивают бьющие ключи, замедляют водообмен и уменьшают количество кислорода. В итоге, водоток может деградировать. В национальном проекте больше всего направлении посвящено воде. Работой по восстановлению водных объектов нам уже удалось охватить полсотни регионов страны. К финалу 2022 года будет расчищено более 340 км русел, восстановлено состояние более 14 тысяч гектаров водных объектов. Все эти результаты каждый день улучшают экологические условия жизни людей.

Оздоровление Волги

В Волго-Ахтубинской пойме кипит работа. Этот объект первым в России обрел международный статус защиты ЮНЕСКО из-за своих уникальных природных условий. В системе Волжского бассейна «питание» поймы предусмотрено по следующему принципу. Весной Волжский каскад ГЭС сбрасывает огромный объем воды, который уходит в реку Ахтуба, а от нее расходится по сети водотоков, увлажняя всю пойму, и в итоге возвращается в ту же самую Волгу, только ниже по течению.

Но принцип нарушили местные жители. Перегородили ерики (маленькие протоки. - Ред.) самодельными дамбами словно тромбами, протоки сократились, вода перестала «бежать» по пойме, застревая в тупиках. Да и природа в последние годы осадками не радовала. Еще немного, и пойма превратилась бы в болото, а после пересохла. Именно поэтому было принято решение о срочном спасении волго-ахтубинского сокровища. Мероприятия по спасению экосистемы вошли отдельным большим блоком в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и находятся на особом контроле президента и правительства России.

Впрочем, к пойме мы еще вернемся, пока же поговорим с руководителем проектного офиса - заместителем директора ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Ольгой Лопатиной в целом о проекте по оздоровлению Волги, срок реализации которого намечен до конца 2024 года.

- А с 2025 года планируется реализация нового проекта - «Оздоровление водных объектов», есть даже отдельное поручение Президента Российской Федерации на этот счет, - уточняет Ольга Лопатина. - В него планируется включение мероприятия по крупным водным артериям - бассейны Дона, Урала, Иртыша, Амура, Терека, Лены, Волги, Камы, Балтийского бассейна и др. Если говорить о Волге, то в новый проект будет включен Волжский бассейн. Ни для кого не секрет, что на состояние Волги влияют не только субъекты, расположенные в створе реки, но и расположенные на притоках. Сейчас внимание уделено только 16 субъектам, работу с ними завершим до конца 2024 года. С 2025 года плюс еще 14 регионов и притоки Волги, в том числе крупнейший - Кама. Фундаментом для нового проекта как раз будут мероприятия, которые реализуются и будут завершены в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» к 2024 году.

По словам эксперта, федеральный проект по Волге призван решить одну из главных задач экологической напряженности - уменьшить негативное воздействие от загрязненных сточных вод за счет новых или модернизированных очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.

- Сегодня даже данные мониторинга Росгидромета свидетельствуют о том, что качество воды в Волге улучшилось, - говорит Ольга Лопатина. - Но учитывая, что река ежедневно подвергается сильному воздействию человека, неправильно говорить, что проект решит все проблемы и заниматься больше ей не надо. Поэтому работы продолжатся, но уже в новом качестве по новому федеральному проекту.

И снова о Волго-Ахтубинской пойме. Справедливо, что в «волжском» проекте ей уделено особое внимание. О ее природной ценности мы уже говорили. Здесь начиная с 2019 года в рамках федерального проекта ведутся работы по расчистке и экологической реабилитации ериков и озер для улучшения пропускной способности и восстановления благоприятного экологического состояния уникальных водных объектов, а также строятся водопропускные сооружения для улучшения водообмена в низовьях Волги. Эти мероприятия реализуются Росводресурсами на территории Волгоградской области.

- В 2022 году на территории Волго-Ахтубинской поймы уже успели ввести в эксплуатацию 22 водопропускных сооружения, а до конца года еще завершится реализация мероприятия по экологической реабилитации ерика Суходол и озер Песчанка, Кунак, - перечисляет рабочие объекты Ольга Лопатина. - Площадь восстановленных водоемов составит 247 га. Также сейчас активно реализуются 10 мероприятий по расчистке и экологической реабилитации, они будут завершены в следующем году. Помимо этого, такие же мероприятия проводятся в дельте реки Волги совместными силами трех ведомств - Росводресурсов, Росрыболовства и Минсельхоза России.

Так, подведомственным Росрыболовству учреждением (ФГБУ «Главрыбвод») в 2022 году восстановлено 4,02 тысячи гектаров нерестовых территорий восточной части дельты реки Волги, а также проведены работы по расчистке и дно¬углублению каналов-рыбоходов. До конца года по линии Росрыболовства планируется расчистить еще не менее 20 км водных объектов Нижней Волги.

Озеро Байкал/ Фото: Shutterstock

Сохранение озера Байкал

Байкал и прибайкальская территория не зря были выделены в отдельный проект, который изначально был рассчитан до 2024 года, но будет продлен до 2030-го. Слишком большая нагрузка приходится на самое глубокое пресноводное озеро на планете. И дело не только в нашумевших целлюлозно-бумажных комбинатах (Байкальском и Селенгинском). На берегах озера сотни населенных пунктов, сточные воды от которых идут прямо в Байкал. А еще здесь каждый год отдыхают десятки тысяч туристов. Они тоже наносят ущерб.

Все работы по сохранению Байкала разделены на несколько направлений.

Первое. Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений для очистки сточных вод. По подсчетам ученых Лимнологического института (изучает озерные системы. - Ред.), из-за старого оборудования на очистных в грунт и в озеро попадает в среднем 3371,56 кубометра неочищенных вод в сутки. В их составе азот аммонийный, фосфор, сульфаты, никель, медь, цинк и свинец и, конечно, частицы микропластика и т. д.

По нацпроекту «Экология» в Центральной экологической зоне Байкала появятся новые очистные сооружения, а старые коммуникации будут модернизированы.

Работы по очистным проводятся в Иркутске (там из 10 этапов выполняются уже 7 - 9). Начало работ по 10-му этапу запланировано на 2023 год. Кроме того, есть положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и заключен контракт (от 30.07.2022) на выполнение работ по реконструкции правобережных очистных сооружений г. Улан-Удэ. Планируемый срок завершения - IV квартал 2024 года. Также находятся на завершающем этапе работы по строительству и реконструкции трех объектов в Забайкальском крае.

Второе. Сокращение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. В Республике Бурятия уже суммарно снижена общая площадь загрязненных территорий на 143 га в результате завершения работ по биологической рекультивации земель на территории Холбольджинского угольного разреза в 2020 году. Также извлечено порядка 146 тонн нефтепродуктов, загрязняющих воды Селенги в районе поселка Стеклозавод. В 2021 году был понижен уровень надшламовых (сточных производственных) вод в картах-накопителях (резервуарах) полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» ОАО «БЦБК», очищены надшламовые воды в объеме не менее 40 тыс. куб. метров. В текущем году в рамках продолжения соответствующих работ уже очищены надшламовые воды в объеме не менее 70 тыс. куб. метров. К концу 2022 года будет очищена территория Прибайкальского национального парка от 9 несанкционированных свалок общей площадью 16 гектаров. Кроме того, планируется начало двухлетних работ по ликвидации свалки в Тункинской долине.

В настоящее время продолжается подготовка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Правда, здесь в этом году возникли проблемы из-за санкций. При подготовке проекта работ «Федеральным экологическим оператором» изначально планировалось использование импортного оборудования. Поэтому в новых условиях потребовалась корректировка проектной документации в части замены оборудования на российские аналоги.

- Комплекс большой как с точки зрения технологий, так и затрат из федерального бюджета, - отметила во время посещения Республики Бурятия вице-премьер Виктория Абрамченко. - Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование. Мы бы хотели, чтобы применялось отечественное оборудование, но, если нет - из дружественных стран заменим обязательно. Этот объект хотелось бы увидеть уже в конце 2024 года. Если это будет в первом квартале 2025 года - тоже хорошие сроки.

Третье. Сохранение и воспроизведение уникальных водных биологических ресурсов озера Байкал. В 2021 году сотрудники Росрыболовства выпустили в озеро Байкал 818,245 млн личинок байкальского омуля и 0,529 млн штук молоди осетра. В 2022 году - всего 246,541 млн. Работа будет продолжена и в последующие годы.

Четвертое. Мониторинг. Задача охватить 100% площади Байкальской природной территории Государственным экологическим мониторингом. Здесь проводят работы и Рослесхоз, и Росрыболовство, и Роснедра. В скором времени будет начато строительство научно-исследовательского судна для наблюдения и изучения водных биологических ресурсов. Его планируется соорудить до конца 2024 года, а после спустить на воду. По линии Росгидромета устанавливаются автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха.

Сохранение уникальных водных объектов

После того как со дна пруда в селе Державино в Республике Татарстан достали копившийся годами ил, толщина которого достигала 1 - 2 метров, в водоеме забили родники. А это значит, специалистам удалось восстановить подземное питание водного объекта. Местным жителям радость. Мало того что пруд стал более полноводным, так еще и обрел свежее дыхание. Вместе с многолетними залежами ила ушел и затхлый запах.

А со дна Мелекески (там же в Татарстане), которую расчищает филиал Росводресурсов «Средволгаводхоз», рабочие достали не только накопившийся ил, но и кучу шин, велосипеды и даже холодильник. Местные жители рассказывают, что за 40 лет русло реки буквально забилось строительными и бытовыми отходами под завязку. Чего там только нет: арматура, железобетонные изделия, кирпичи, цепи, плиты перекрытия, дорожные и тротуарные блоки, рыболовные сети, раколовки, а также пластиковые бутылки, топливные и масляные фильтры от машин, покрышки.

И тот и другой водоем привели в порядок благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» (СУВО), рассчитанному до 2024 года.

Заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Ольга Лопатина объясняет процесс включения проблемных водоемов в нацпроект. Сначала региональные власти определяют, какие реки и озера прежде всего нуждаются в реабилитации. Затем направляют заявку с обосновывающими документами в Росводресурсы. Там ежегодно при формировании бюджета на плановый период все заявки рассматриваются на соответствующей комиссии, формируется список водоемов и потом выделяются деньги на их спасение.

КСТАТИ

Не деньгами одними измеряется помощь в федеральных водных проектах. На самом деле экология начинается с нас, ведь это дело каждого. Мало очищать реки, озера, пруды. Нужно воспитывать бережное отношение к окружающему миру в целом, и воде в частности среди жителей нашей страны. Всероссийская акция нацпроекта «Экология» по уборке берегов водоемов «Вода России» по праву стала изюминкой водных проектов. Здесь все просто. Волонтеры организованными группами выходят на берега водоемов и убирают мусор, сор¬тируют его по фракциям и все, что можно, сдают в переработку. Но, как говорится, чем проще мероприятие, тем оно привлекательнее. В этом году в акции приняли участие более миллиона (1,1) человек! Прекрасный способ обратить внимание людей на необходимость бережного отношения к водным объектам и природе в целом. Акция не только позволяет расчистить берега водных объектов, но и повышает экологическую грамотность населения страны.

За 8 месяцев 2022 года проведено более 16 тысяч акций по очистке от мусора берегов водных объектов в 68 субъектах Российской Федерации. Подробности и информация об участии в акциях на сайте национальныепроекты.рф

«Подробности и информация об участии в акциях на сайте национальныепроекты.рф в разделе «Экология».