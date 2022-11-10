ООН уличили в беспринципной лжи о «преступлениях» России

Для начала Паттен открестилась от знакомства с Людмилой Денисовой Фото: EAST NEWS

Прамилу Паттен, одного из заместителей генсека ООН, являющуюся спецпредставителем организации по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликтов, до недавнего времени мало кто знал.

Но недавно она заявила, что солдаты и офицеры российских войск, участвующие в спецоперации, проводимой на Украине, только и делают, что принимают виагру, для того, чтобы изнасиловать как можно больше украинцев и украинок.

Российские пранкеры Вован (Владимир Столяров) и Лексус (Алексей Кузнецов) решили выяснить – кто же обеспечил российские войска препаратом деликатного свойства, и на основании какой информации Паттен сделала свое заявление.

Для того, чтобы зам. генсека была более разговорчивой, пранкеры выбрали в качестве ее собеседника скандального украинского депутата Александра Мережко, чей цифровой двойник и пообщался с ней.

Для начала Паттен открестилась от знакомства с Людмилой Денисовой, отправленной в отставку с поста омбудсмена Украины за распространение ничем не подтвержденных сведений «о массовых изнасилованиях российскими военнослужащими украинских детей и младенцев». В поток грязных фейков, извергавшийся из уст Денисовой, не поверили даже в правительстве Незалежной.

Паттен признала, что встречалась с Денисовой один раз, но тут же отметила, что больше не поддерживает с ней связь.

Про виагру мадам спецпредставитель тоже услышала в Киеве. «На самом деле, информация которую я получила, была не о… В основном, в ней говорилось про Мариуполь», - стала выкручиваться она, признав, что исключительно на словах ей все живописали в украинской столице, не представив никаких документальных доказательств. А сама она расследовать ничего и не собиралась. «Проводить расследования – это не моя работа», - заявила Паттен.

Пранкеры не удержались и добавили в разговор немного юмора. «Хотим создать Всемирную лигу сексуальных реформ. Это будет организация, направленная против агрессивных гетеросексуалов. Вы не возражаете?», - спросил у Паттен «Мережко».

«Нет, нет, нет, нет, нет, нет», - целых шесть раз произнесла, вряд ли читавшая книги Ильфа и Петрова Паттен.