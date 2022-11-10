Эвакуация жителей официально закончилась пару дней назад Фото: Александр КОЦ

Жизнь в Херсоне теплится пятнами - там, где есть электричество. Там, где его нет, люди опасаются, что со скорыми зимними «минусами» будет выморожена вся отопительная система.

- А вон, глянь, флаг! – тормозим у здания Горсовета. На флагштоке еле колышется на ветру триколор.

Вспоминаем видео с «той стороны», на которых боевики ВСУ срывали наши флаги в харьковской области, изощренно глумясь над российским государственным символом. Молча достаю инструменты из багажника, коллега откручивает болты у основания флагштока, снимаем флаг. Для порядка составляем акт: «Мы, ниже подписавшиеся, 9 октября 2022 года сняли флаг Российской Федерации, чтобы над ним не надругались вошедшие в город вооруженные формирования Украины. Госсимвол будет возвращен представителям власти Херсона после его освобождения». Дата, подписи.

Улицы Херсона опустели Фото: Александр КОЦ

Еще один триколор замечаем над зданием неподалеку. Перелезаем через ворота во двор. Черный ход открыт – кто-то уже выломал дверь. Захожу внутрь, сверху чьи-то шаги. Мародеры? И тут на меня скатывается увалень в очках.

- Вы кто?

- Мы тут живем, - сбивает он с толку.

- Люди с оружием в здании есть?

- Нет.

- Где выход на крышу?

- Вы за флагом? – спрашивает он меня. – Я тут с мамой живу. Пойдемте провожу.

Через чердак вылезаем на крышу, составляем очередной акт, снимаем флаг, аккуратно сворачивая его. Спускаемся вниз.

Фото: REUTERS

- Давайте мы вас увезем, - отвечаем. – Собирайте вещи, и идемте с нами.

- Куда?

- На левый берег. Собирайте вещи, лучше уехать. Времени очень мало.

- Мы останемся, - наотрез отказываются они.

Редкие прохожие Фото: REUTERS

Прыгаем в машину и мчим в сторону переправы.

- Мы вчера залезли флаг с Академии снимать, - говорят мужики на паромной переправе. – Так там работяги местные подошли, еще два аккуратно сложенных флага нам отдали.

Выезжаем на левый берег. Никакой суеты и столпотворения здесь нет. Эвакуация жителей официально закончилась пару дней назад. А до объявления об отводе войск на восточную сторону Днепра оставалось несколько часов...

До объявления об отводе войск на восточную сторону Днепра оставалось несколько часов Фото: Александр КОЦ

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