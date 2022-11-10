Следующая станция – конечная: Кризис пожирает простых жителей Европы

В Афинах и Солонках вспыхнули потасовки Фото: REUTERS

ЗЛОДЕЙКА-ИНФЛЯЦИЯ

Резкий рост стоимости жизни, энергетический кризис, инфляция, скачок цен на продукты, бензин и коммунальные услуги послужили катализатором для недовольства в европейском обществе. Накануне в Бельгии и Греции прошли массовые забастовки.

В Брюсселе люди вышла на улицы, возмущаясь уровнем инфляции, который уже превысил 12%. Этот показатель выше среднего (10,7%) по еврозоне. Крупнейшие бельгийские профсоюзы требуют повышения заработной платы, но правительство отказывается, ссылаясь на то, что зарплаты уже были проиндексированы с учетом инфляции.

Забастовки, прошедшие в столицах Греции и Бельгии, нарушили работу транспорта. В Брюсселе из-за акций протеста было приостановлено движение поездов на 75%, помимо этого, был закрыт аэропорт в Шарлеруа - ключевой аэропорт крупнейшего европейского лоукостер Ryanair.

В Греции из-за всеобщей стачки остановилось движение паромов между многочисленными островами. Это происходит уже во второй раз, начиная с сентября. В Афинах и Солонках вспыхнули потасовки после того, как молодые люди кинули зажигательные смеси в полицейских. Правоохранители ответили слезоточивым газом. Досталось и зданиям Министерства финансов и Центробанку, рядом с первым подожгли стоящий автомобиль, а входную дверь ЦБ облили красной краской.

Греческие профсоюзы в свою очередь требуют повышения зарплат, чтобы граждане могли справиться с 12% инфляцией.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ — КОНЕЧНАЯ

В ближайшие дни забастовки грозят Великобритании, Франции и Испании. В Париже работники метрополитена объявили о проведении протестов 10 ноября. Сегодня во французской столице остановлено движение на пяти линиях из 16. Основное требование метрополитеновцев - повышение заработанной платы. К коллегам присоединились сотрудники метро в Лондоне.

Как ранее предупреждал представитель парижского метро, линии будут закрыты в течение всего дня, исключение сделают только в часы пик. Впрочем, автоматизированные линии 1 и 14 продолжат работу в обычном режиме. Перебои возможны и на линиях пригородной железной дороги, которые в частности соединяют центр Парижа с аэропортами и Диснейлендом. Также сократится на треть количество автобусов.

Французские профсоюзы призывают граждан к всеобщим приостановкам работы на предприятиях по всей стране.

БУНТ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

В Британии к забастовкам готовятся медсестры большинства государственных клиник. Более 300 тысяч человек планируют до конца года протестовать против действий правительства и требовать увеличения оплаты труда. Это первая массовая манифестация медработников за 106-летнюю историю голосования по вопросу забастовок. Отмечается, что уровень зарплат медсестер упал за последние 10 лет на 20%.

Такая забастовка грозит серьезными сбоями в работе системы здравоохранения во всем Соединенном Королевстве, которая до сих пор не справилась с последствиями пандемии коронавируса и испытывает острую нехватку персонала.

Широкое распространение, которое получили массовые забастовки в первую очередь на промышленных предприятиях, создает серьезные проблемы для правительств европейских государств. Дабы задобрить рабочих и смягчить накал страстей в обществе, власти ЕС выделяют миллиарды, чтобы нивелировать резкий скачок цен на продовольствие хотя бы для наиболее уязвимых слоев населения.