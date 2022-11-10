СК России: солдаты ВСУ расстреливали в Мариуполе велосипедистов

В СК России добавили, что в настоящее время следствием продолжаются допросы других украинских националистов, что привлечены к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В рамках расследования уголовных дел следователями СК России проведен комплекс следственных действий и экспертиз, результаты которых позволили установить обстоятельства еще ряда преступлений против гражданского населения, совершенных участниками вооруженных формирований Украины в марте-апреле 2022 года.

Показания и доказательства полученные следствием в ходе допросов обвиняемых по уголовным делам говорят о звериной жестокости и полного равнодушия со стороны украинских приехавших с Западной Украины силовиков по отношению к мирным гражданам, которые стали их жертвами.

«Например, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Ян Данилов увидел, как в один из дворов Мариуполя въехал на велосипеде мирный житель. Данилов не колеблясь выполнил преступный приказ своего командира, выстрелив несколько раз из автомата Калашникова в безоружного человека, который явно не представлял угрозы. А военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Матушанский дал показания о том, как вместе с другими лицами пытал мужчину на территории завода «Азовмаш», нанося ему удары ногами и бейсбольной битой», - приводит показания задержанных боевиков официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве также рассказали о показаниях военнослужащего той же бригады ВСУ Сергее Макееве, что рядом с жилыми домами по Никопольскому проспекту Мариуполя застрелил пешехода в гражданской одежде просто потому, что он ему не понравился.

«На следственном эксперименте он четко показал, как действовал в тот момент, что подтверждает полную осознанность им своих действий и желание причинить смерть беззащитному человеку», - отметила Петренко.

Она подчеркнула, что все указанные действия задержанных украинских националистов квалифицированы по ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением.

В СК России добавили, что в настоящее время следствием продолжаются допросы других украинских националистов, что привлечены к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

«Они дают подробные показания, которые фиксируются и анализируются следствием в совокупности с другими данными», - уточнили в ведомстве.