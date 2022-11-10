Дикпик Федора Шаляпина продали за 260 тысяч рублей, а "голенькую музу" Бродского - за 170 тысяч

Голое фото Федора Шаляпина продали на аукционе за 260 тысяч рублей

Кажется, это были одни из самых веселых торгов за всю историю аукционного дома "12й стул". Когда дело дошло до лота 48 девушка-лицитатор (так называется человек с молоточком) едва сдерживала смех, а где-то за кадром женский голос (уже не сдерживая смех), интересовался у абонента по телефону: восемьдесят тысяч даете? Ой, уже девяносто. Сто за голого Шаляпина будем давать?

Шаляпин и правда был голым. Причем, ладно бы Прохор, что было бы уже обыденно. А то ведь без порток запечатлился сам Федор Иванович! Молодцевато подбоченившийся певец позирует на фоне русской природы и, естественно, затмевая ее.

- Сто пятьдесят даем? Сто шестьдесят уже!

За дикпик певца развернулась нешуточная борьба между двумя телефонными абонентами, а также тетенькой и дяденькой в зале.

- Это стерефото! Оно объемное! - инриговала девушка с молотком.

Впрочем, объем - не единственное достоинство редкого лота. За Шаляпиным, если отвлечься от главного, можно было увидеть еще и человека в белом, снимающего штаны.

- Мы не смогли определить, что это за мужчина на заднем плане, - постеснялась предположить эксперт аукционного дома Екатерина Кухто.

Несколькими лотами позже на торги выставили одетого Шаляпина с подписью певца, однако фото не имело такого успеха и было продано лишь за двадцать тысяч.

А вот коллекционеры не постеснялись. По их мнению, человек, готовый обнажиться вслед за Шаляпиным - это никто иной как Антон Павлович Чехов!

Тот случай, когда остается сожалеть, что фото не сделали минутой позже...

- Двести шестьдесят раз. Двести шестьдесят два! Двеси шестьдесят три. Продано!

И голый Шаляпин достался настойчивой и состоятельной даме из зала.

Несколькими лотами позже на торги выставили одетого Шаляпина с подписью певца, однако фото не имело такого успеха и было продано лишь за двадцать тысяч.

- Ну что за день! То голый Шаляпин, то голенькая муза! - не унималась лицитатор, потому что на торги выставили еще один пикантный лот - игривый автограф Бродского на подборке из восьми сихотворений.

Автограф Бродского на подборке из восьми сихотворений

"Не сравниться с Оленькой моей Музе голенькой. Чувствует: есть разница и бежит, проказница, от родного папочки в Оленькины лапочки", - написал нобелевский лауреат в 1995 году на распечатке из восьми листочков. И с этим посланием вручил распечатку Оленьке, жене Андрея Битова.

Как отреагировал Битов на "голенькую музу" - история умалчивает. Но заветная подборка ушла за 170 тысяч при стартовой цене в 45.

Фотографию дирхаунда, серебряного медалиста выставки 1899 года никто брать не захотел.

А вот еще один пикантный лот под названием "Пес любовницы З.Гиппиус" остался без хозяина. Фотографию дирхаунда, серебряного медалиста выставки 1899 года никто брать не захотел.

Впрочем, главным героем нынешних торгов был вовсе не Шаляпин, не Чехов и даже не Бродский. За 2,6 миллиона рублей здесь продали "Бесов" Достоевского - самую дорогую книгу, изданную в СССР.