Пора решиться на перемены к лучшему

Благодаря национальному проекту «Культура» за три года капитально отремонтировано 435 детских школ искусств. Фото: ФГБОУ ДО ФЦДО

Национальный проект «Культура»

«Детей теперь в школу не водим - сами бегут»

Светлана КУТАХИНА, Московская область, мать ученицы фортепианного отделения Куровской музыкальной школы:

- Здание нашей музыкальной школы старое, ему около сотни лет. Мне как родителю и любительнице истории очень приятно, что его сохранили, реставрационные работы выполнили в том цвете, в каком оно было изначально. Но при этом изнутри оно современное - много зеркал, стекла и, конечно, инструменты. Раньше ребятки страдали без хороших инструментов и сотрудникам школы было сложно преподавать, хотелось преобразовании.

Фото: Личный архив

После участия нашей школы в национальном проекте «Культура» инструменты заменили.

В том числе и на электронные. В классах сделали комфортное освещение, внутреннее оборудование, мебель.

В концертном зале теперь великолепная акустика. К нам уже приезжали с концертами ребята из консерватории. Если раньше родители просто водили детей в школу, то теперь дети сами с охотой бегут на уроки.

Национальный проект «Наука и университеты»

Молодежь вернули в науку

Алексеи КАБАНОВ, Крым, руководитель Молодежной научно-исследовательской лаборатории «Робототехника и интеллектуальные системы управления» Севастопольского государственного университета:

- Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» у нас создана молодежная лаборатория. Проект интересен тем, что треть работников - исследователи в возрасте до 35 лет. Из них треть - студенты старших курсов. Можно было, как и раньше, сидеть по аудиториям. Сейчас все по-другому: преподаватели в лабораторных условиях передают свои опыт, тем самым минимизируют образовавшийся возрастной разрыв среди ученых-практиков. Новое здание, 3D-принтеры, лазерные граверы, сканеры - все это, безусловно, важно для быстрого прототипирования. Но главное - привлечение молодежи в науку. Ребят, которых мы набрали в магистратуру, сразу пригласили пройти конкурс и трудоустроиться в лабораторию. Они стали равноценными сотрудниками и в процессе работы приобретают опыт.

Фото: Личный архив

Национальный проект «Цифровая экономика»

От игр - к серьезному бизнесу

Елена ИКОННИКОВА, Пермский край, директор школы № 77:

- Летом к нам поступило сообщение о том, что в стране будет реализовываться проект «Код будущего» - курсы по программированию для школьников 8 - 11-х классов.

Мы заявились, провели родительские собрания, где объяснили родителям и детям, что это такое. На фоне повышенного интереса к IT-профессиям предложение оказалось популярным. Все дети с удовольствием зарегистрировались, прошли тестирование и отбор. Набралось 56 человек.

Фото: Личный архив

Сейчас занятия только начинаются, прошли первые пробные уроки. А в систему включаемся 24 октября.

Это правда здорово, что на общероссийском уровне создана такая система обучения с кураторством и сопровождением. Ведь и педагоги получают возможность повысить квалификацию. К примеру, наш учитель информатики тоже будет обучаться и через год сам сможет вести эти курсы. И это здорово для школы!

Программа очень интересная. Начинается все с разработки игр и дальше усложняется. Мы же понимаем, что такое для восьмиклассника принять участие в проекте, который разрабатывает компьютерные игры. Затем разработка сайтов, после этого бизнес-проекты.

Дети хотят этим жить

Елена ПОДВАРКО, Краснодар, директор гимназии № 87:

- Мы зарегистрировались как образовательная площадка. Сейчас набираем детей. Специальную подготовку прошли двенадцать педагогов, но пока в рамках «Кода будущего» работают только трое. Когда придет больше детей, начнем подключать остальных. В нашем центре дети создают цифровые платформы и программы.

Подали запрос на портал «Госуслуги», а дальше он рассматривался автоматически. После этого - отбор детей. В первую очередь тех, у кого есть способности и базовые навыки. Дети тоже подавали свои заявки через «Госуслуги».

Фото: Личный архив

Важно, что в рамках «Кода будущего» мы можем обучать детей из других регионов, например, из Адыгеи - регистрация ребенка не важна. Все доступно и легко. И дети очень хорошо относятся к таким способам регистрироваться на обучающих программах. Они хотят в этом жить и развиваться.

В будущем, какую профессию они ни выберут, навыки программирования пригодятся всегда.

«Я полностью поменяла жизнь. И мне понравилось»

Анастасия МАЛОБЕЕВА, Вологда, многодетная мать, освоила IT-специальность с нуля по проекту «Цифровые профессии»:

- Раньше я была технологом швейного производства, но, когда в 2020 году предприятие ликвидировалось, поняла, что нужно срочно менять сферу деятельности. К тому же профессия технолога требует постоянного присутствия на производстве, а в моей ситуации жить по такому графику практически невозможно - у меня четверо детей, младшему на тот момент было полтора года.

Фото: Личный архив

Решила пройти курсы и освоить цифровую специальность. Выбрала подходящую и подала заявку на портале «Госуслуги». С января по май получала образование и с конца августа вышла на работу. Теперь я специалист по тестированию в Яндексе и новой профессией абсолютно довольна. Кстати, обучение я проходила по льготной скидке.