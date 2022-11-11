Мобильные операторы в России начали внедрять «ясный язык» для клиентов

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) продолжает совершенствовать свои сервисы, чтобы сделать их доступными для клиентов. В рамках повестки инклюзии и равных прав сотовый оператор выпустил новую версию информационных материалов и основных договоров на услуги связи — изменения коснулись не фактологического содержания, а формы. Теперь официальные документы и брошюры написаны «ясным языком» — это легкая для чтения и понимания информация.

Благодаря концепции важные документы и сообщения для клиентов становятся более легкими для восприятия. Таким образом оберегая получателя информации от ошибок из-за неверной интерпретации, а также от манипуляций, обмана, мошенничества и введения в заблуждение (см. «Справку»).

Ряд российских компаний ранее подписали Национальный инклюзивный договор, чтобы вести бизнес в соответствии с принципом инклюзивности. Директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Пироженко считает, что сейчас важно внедрять самые передовые практики, повышающие комфорт и доступность пользования услугами в различных областях.

— Связь является важнейшей составляющей нашего общества, и практики, которые внедряет компания билайн, имеют большой потенциал для создания новых трендов для бизнеса и повышения качества жизни для людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Широкое внедрение практики «ясного языка» позволит потребителям самостоятельно разобраться в сложной терминологии, например, условиях банковского кредита, медицинских предписаниях, юридических документах. Возможность в полной мере осознавать свои права и обязанности, прописанные в договорах и условиях предоставления услуг, будет способствовать повышению финансовой грамотности населения, а также формированию равного доступа к социальной и экономической жизни для людей с особенностями здоровья, — прокомментировал Пироженко.

Член Координационного совета по контролю за реализацией программы «Доступная среда» Игорь Шпицберг справедливо отмечает, что мир не делится на людей с инвалидностью и без нее.

— Не вся информация нам одинаково понятна. Сделать услуги и сервисы доступными для всех людей — прекрасная цель, показывающая социальную ответственность любого бизнеса или сервисной организации, — отмечает Игорь Леонидович.

В билайне считают адаптацию своих сервисов под концепцию «ясного языка» важным шагом не только в корпоративном ключе. Такие нововведения дают возможность масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей.

— Для нас эта повестка реализуется прежде всего посредством технологий связи — мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью — в фокусе нашего особого внимания и заботы. Стремление компании к прозрачности и равному доступу ко всем услугам остается в приоритете, — говорит руководитель по устойчивому развитию билайна Евгения Чистова.

«ВымпелКом» с 2007 года создает новые стандарты восприятия повестки в обществе. Например, через доверительное взаимодействие с инклюзивным сообществом, мероприятия и коммуникационные кампании. Создана единая экосистема доступных сервисов Билайн.Инклюзия, включающая собственные и партнерские решения и технологии для клиентов с инвалидностью, развита система инклюзивного трудоустройства Everland — платформа обучения востребованным цифровым профессиям, а также другие проекты.

СПРАВКА «КП»

Концепция «ясного языка»

Это глобальный тренд. Компании стремятся дублировать документацию и важные тексты для клиентов, у которых по разным причинам недостаточно хорошо сформирован навык чтения и способность понимать тексты с юридической терминологией. Это важно для людей ментальными особенностями, дислексией (расстройство приводит к трудностям понимания прочитанного), мигрантов.

По данным ВОЗ, с дислексией живут в России почти 12% населения. В мире от этого расстройства страдают порядка 700 миллионов человек. «Ясный язык» также помогает восприятию письменных юридических текстов, что будет удобно клиентам старшего возраста и молодым людям, только начинающим свой путь подписания важных финансовых документов. В нашей стране, по оценкам экспертов, эта объединенная категория составляет порядка 25% населения.