Трудись, пока молодой! Депутаты решили упростить правила трудоустройства подростков

Доход подростка - это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности Фото: Shutterstock

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий трудоустройство подростков. Сейчас в этом деле существует множество бюрократических препонов — депутаты предлагают их упразднить.

Не нужно будет, например, получать согласие органов опеки и попечительства — для того, чтобы 14-летний подросток подрабатывал, предлагается ограничиться лишь согласием одного из родителей или законного представителя.

При приеме на работу не потребуется специального медосмотра — если подросток уже проходил врачебную комиссию, то можно будет представить эти результаты. Главное, чтобы справка была выдана не более, чем за год до трудоустройства.

Расторжение трудовых отношений не нужно будет согласовывать с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. Ну и проверки — их можно будет проводить только в случае жалобы самого малолетнего работяги или его законного представителя.

В законопроекте подчеркивается, что работа не должна причинять вреда здоровью подростка и мешать учебе.

В доказательство своих идей депутаты утверждают со ссылкой на исследование Общероссийского народного фронта и Российского движения школьников, что 9 из 10 подростков готовы начать работать до 18 лет. Не обошлось и без текущего момента.

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка - это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», - говорится в пояснительной записке.

- Как правило подростки подрабатывают без официального оформления — раздают листовки, моют стекла у автомобилей, помогают на бензоколонках, - рассказала kp.ru заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ доктор медицинских наук Ирина Рапопорт. - Это имеет свои минусы: ребенок не застрахован от травм и неблагоприятного воздействия окружающей среды. Сейчас я кстати, меньше это вижу.

Но и официальное трудоустройство — не самый лучший для полростка вариант, считает эксперт.

- Проводились исследования, и доказано, что состояние здоровья подрабатывающих подростков хуже, чем у их неработающих сверстников, - продолжает Ирина Рапопорт, - они приобщаются к негативным формам поведения, поскольку нередко попадают в соответствующую среду. С другой стороны это делает их более самостоятельными, они учатся принимать самостоятельные решения. Понимают, что деньги даются нелегко, и нужно тратить их с умом. Так что есть и положительные стороны.

Но все же минусы, по мнению медика, перевешивают.

- Это не может быть без ущерба для учебы, - говорит Рапопорт. - У современного школьника, если он выполняет все задания, просто не остается времени на подработку, а ведь еще у многих ребят спортивные секции, дополнительное образование — им даже просто погулять некогда. Современные дети очень мало гуляют.

Однако есть у раннего трудоустройства и горячие сторонники.

- Если есть желание, то не надо подростку мешать — труд, как известно облагораживает, - заявила kp.ru специалист по маркетингу московского Специализированного центра занятости «Моя карьера» Анна Байрамова. - Я сама с 16 лет работала в Макдональдсе, и знаю, что можно так организовать свой день, чтобы это не мешало учебе. Сейчас много возможностей для гибкого графика и удаленной работы, особенно, если у ребенка есть склонности к работе в области IT и программирования, или к маркетингу. Для подростков сейчас есть все возможности для развития, в том числе и через труд. Работа - это же вовсе не значит, что 14-летние подростки будут надрывать позвоночники, работая грузчиками.

К тому же работа ограждает от тлетворного влияния улицы, считает эксперт.

- Если подросток работает, то у родителей меньше беспокойства о том, где он находится, с кем, чем занимается, - продолжает Байрамова. — Известно, где он, с кем, что занят полезной деятельностью, а не чем-то нежелательным, за чем трудно проследить.