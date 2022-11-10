Правительству поручено с 1 января 2023 года объединить все пособия на детей в одно. Фото: Shutterstock

10 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал ряд поручений правительству - о введении в стране единого пособия на ребенка и не только. Рассказываем о самых важных из них.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА С 1 ЯНВАРЯ 2023

Правительству поручено с 1 января 2023 года объединить все пособия на детей в одно. Еще кабмин должен будет следить, чтобы деньги начислялись правильно – после объединения помощь не должна затеряться в бухгалтерских книгах.

Вдобавок властям надо объяснить простым людям, что для них поменяется и почему.

8 ноября министр труда Антон Котяков пожаловался президенту, что сейчас пособия платят самые разные ведомства: Минтруд, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и так далее. Единое пособие заменит сразу семь действующих выплат.

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ

Вторая задача правительству: увеличить МРОТ в реальном выражении. Чтобы люди на минимальной зарплате не просто больше получали, но и чтобы их доход оторвался от прожиточного минимума.

Бедным родителям несовершеннолетних детей помогут с заработками, оплатив смену профессии или повышение квалификации. А когда взрослые начнут получать больше, они смогут рассчитывать на налоговые льготы, чтобы потеря пособия на ребенка не ударила по семейному кошельку.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ФРОНТОМ

Правительству и Минобороты поручено наладить связь фронтовых частей с производителями обмундирования и техники. Инженеры должны получать отзывы напрямую от солдат, чтобы подтягивать качество и удобство вещей.

«Нормативы обеспеченности» надо пересмотреть – они не всегда учитывают реальные потребности и износ в военное время.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ

И в конце Путин поручил премьер-министру подумать, как контролировать расходы на спецоперацию. Резонно решение, с учетом того, сколько денег сейчас тратится на снабжение армии. А ведь многие контракты официально заключаются без конкурса с единственным поставщиком.