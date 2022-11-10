«ЗооДруг» во второй раз приехал в Луганск

Фото: Пресс-центр «ЗооДруг»

Всероссийская кампания «ЗооДруг» уже более чем полгода помогает зоопаркам и приютам Донбасса, Запорожской Херсонской областей.

На сей раз благотворительный автомобиль приехал в Луганск с весомым грузом - 8 тонн овса, 5,5 тонн пшеничной крупы, 2 тонны ячменя, 4,5 тонны корма для собак и кошек, ошейники от блох и ветпрепараты. Фура была отправлена от здания Музея победы в Москве еще 2 ноября во время проведения итогового Форума Общественной палаты РФ «Сообщество».

Фото: Пресс-центр «ЗооДруг»

- Очень рады, что нам удалось собрать и доставить вторую партию помощи в ЛНР, где очень много неравнодушных граждан, которые заботятся о бездомных животных, несмотря на военные действия и тяжёлую гуманитарную обстановку, - сказала инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина. - Мы видим, что ответственное отношение к животным, волонтёрство и гражданская самоорганизация здесь очень развиты. Очень рада, что это так, ведь это согласуется с конституцией России, частью которой теперь является ЛНР.

К слову, первая фура «ЗооДруга» приехала в Луганск в мае.

- Россия снова протягивает нам руку поддержки, оказывая помощь не только жителям Донбасса, но и животным, - сказал Алексей Карякин, председатель ОП ЛНР.

Фото: Пресс-центр «ЗооДруг»

В этот раз помощь была распределена между четырьмя конно-спортивными клубами, двумя зооуголками, луганским природным заповедником и 45 приютами и индивидуальными зоозащитниками, на попечении которых находятся более 1200 собак и 2000 кошек. Партию корма также получил донецкий приют «4 лапки», руководитель которого Ирина Волик заботится о 500 животных.

В распределении помощи в ЛНР также принимали участие приюты «Счастливы вместе» из Луганска и «Дом добра» из Алчевска. А большую часть средств на закупку помощи для ЛНР удалось собрать благодаря Международному благотворительному фонду помощи животным "Дарящие надежду".

Впервые «ЗооДруг» доставил помощь в ЛНР в мае. Всего с момента старта всероссийской кампании «ЗооДруг» отправил всего восемь фур: помощь общим весом более 150 тонн была доставлена в ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь, Мариуполь. Общий объём средств, привлечённых и направленных на реализацию кампании «ЗооДруг», - более 16 млн. рублей.

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Фото: Пресс-центр «ЗооДруг»

СПРАВКА «КП»

«ЗооДруг» - всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, запущенная по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года.

В её рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, строительных материалов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам, зооуголкам, конно-спортивным клубам и приютам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Оргкомитет «ЗооДруг» объединил ведущие российские фонды и проекты, которые оказывают помощь как диким, так и одомашненным питомцам – всего около 20 организаций.

Пункт приёма помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади с 31 марта 2022 года.

Первая фура «ЗооДруг» была отправлена в Донецк от здания Общественной палаты РФ в Москве 19 апреля 2022 года. За полгода «ЗооДруг» отправил в ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь, Мариуполь уже восемь фур общим весом более 150 тонн. Объём средств, привлеченных и направленных на реализацию кампании «ЗооДруг», - более 16 млн. рублей.

В рамках сохранения биоразнообразия «ЗооДруг» также помогает Донецкому ботаническому саду (ДБС). 22 августа, в День Государственного флага РФ, две фуры доставили в ДБС стройматериалы и комплектующие для восстановления оранжерейного комплекса, чтобы сохранить коллекционный фонд краснокнижных растений.

Совместно с ОНФ оргкомитет «ЗооДруга» обеспечил кормами для собак, кошек и попугаев пункты временного размещения беженцев во Владимире, Нижнем Новгороде и Ульяновске.