«Золото» и энергия из сточных вод: найдено решение экологических проблем в Москве

В начале нового тысячелетия запас прочности водоочистных сооружений в столице достиг пика. Москва росла стремительно, прирастая жильем, производствами и населением. И особенно остро встала необходимость модернизировать очистные сооружения.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы отмечают, что качественная обработка сточных вод крайне важна для комфортной городской среды и здоровья жителей города. В первую очередь, развивающейся рекордными темпами Москве необходимо было решиться на масштабную модернизацию Курьяновского и Люберецкого комплексов, которые являются крупнейшими в Европе сооружениями такого типа. Первая программа по очистке сточных вод и исключению неприятных запахов от объектов водоотведения была реализована в 2013–2017 годах. И уже на том этапе столице удалось добиться значительного уменьшения эмиссии сероводорода.

«Комсомольская правда» рассказывает, как Москве удалось избавиться от неприятного запаха, решить экологические проблемы и начать добывать энергию из грязной воды.