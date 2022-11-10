Юлия Барановская впервые рассказала о тяжелых моментах в жизни

Юлия Барановская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская одна растит троих детей. Бывшая избранница Андрея Аршавина часто рассказывает о наследниках, которыми очень гордиться. Отпрыски растут талантливыми и очень разносторонними. Так, старший сын звезды Артемий пробует себя в роли ведущего, дочь Яна серьезно увлекается танцами, а младший Арсений пошел по стопам знаменитого отца и планирует стать футболистом. Несмотря на многочисленные семейные радости, бывают в семье и тяжелые моменты. Каждый ребенок теледивы имеет свой характер и требует особого внимания.

Юлия Барановская мечтает быть идеальной матерью для своих детей от Андрея Аршавина. Она очень много работает, чтобы обеспечить наследникам безбедную жизнь.

При этом трое отпрысков не дают звездной маме расслабиться. Все чаще в семье возникают споры на ту или иную тему. "Я могу с ними спорить, мы ссоримся, не могу сказать, что скандалим. Скорее я обижаюсь. Например, младший может меня задеть, Яна тоже с характером. Говорить «нет» я у нее научилась. Артем совсем другой - он дипломат, следит, чтобы никто не ругался. А я на него из-за этого кричу часто: «У тебя должно быть свое мнение, хватит всем потакать»", - признавалась Юлия.

Так, дочь Яна критикует гардероб родительницы, при этом активно им пользуется. "Яна берет у меня все. Она считает мой гардероб отвратительным, но почему-то знает его лучше, чем я. А я уткнусь во что-то одно и ношу", - цитирует Барановскую "АиФ здоровье".

Телеведущая отметила, что дочь - самая пробивная из всех ее детей. Она делает успехи во многих дисциплинах и четко знает, чего хочет. И это очень радует Юлю.

"У дочери непростой характер, и это никак не связано с подростковым возрастом. Она всегда отстаивает свою точку зрения, высказывает мнение по любому вопросу. Меня эти качества искренне восхищают. Они помогут ей в жизни", - уверена знаменитость.

Воспитывая наследников, звезда старается быть им другом и во всем. Для нее важно, чтобы они выросли хорошими людьми.