Герой спецоперации «Z» сержант Цуриков удержал село и контратаковал врага

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зрите ад, над которым царствует безумие еще сильнее в исходе века. Сей ад, распрстя челюсти свои до гор Альпийских, воздвигает новый Рим, основание которого близ бездны», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

НАНЕС ВРАГУ БОЛЬШОЙ УРОН

Старший лейтенант Расул КАШАПОВ

«Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Расула Кашапова выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предпринял попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности взвода Расула. Находясь на передовом рубеже обороны, Расул Кашапов руководил вверенным ему взводом. Прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам взвод сковал действия противника и нанес ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции. Смелые и самоотверженные действия старшего лейтенанта Расула Кашапова, а также профессионализм и слаженность действий его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать защитить населенный пункт».

ДАЛ БОЙ ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЕ

Старший сержант Залимбек ШАГИРОВ

«Старший сержант Залимбек Шагиров вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране района расположения дивизии. Ведя наблюдение за прилегающей местностью, Залимбек обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Используя средства связи, старший сержант Шагиров доложил о приближающемся противнике и, открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором, организованным Залимбеком. В ходе ожесточенного боя, находясь под вражеским огнем, старший сержант Шагиров вынес из-под вражеского огня 3 военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Эвакуировав их в безопасное место, Залимбек продолжил вести бой с националистами. Благодаря мужеству, героизму и отваге старшего сержанта Шагирова, группе охранения удалось сдержать натиск наступающего противника до прибытия основных сил, которые в результате контрнаступления уничтожили украинских диверсантов».

УДЕРЖАЛ СЕЛО И КОНТРАТАКОВАЛ

Сержант Александр ЦУРИКОВ

«Заместитель командира взвода сержант Александр Цуриков вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране и обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в результате ожесточенных боев с украинскими националистами. Продвигаясь по окрестностям поселка, Александр обнаружил вооруженную группу боевиков, двигавшихся к населенному пункту. Несмотря на превосходящие силы боевиков, Александр принял решение дать бой врагу. В ходе ожесточенного боя один из подчиненных Александра получил тяжелое ранение. Оценив ситуацию, Александр Цуриков вынес раненого товарища из-под огня боевиков, оказал первую помощь, чем спас жизнь. Мужественно ведя бой, Александр вместе с подчиненными, удержали занятые позиции до прибытия подкрепления, после чего, перейдя в контрнаступление, уничтожили вражеских диверсантов. Являясь примером для своих подчиненных, Александр уничтожил 4 боевиков. Смелые и самоотверженные действия сержанта Александра Цурикова, а также храбрость и слаженные действия его подчиненных, позволили пресечь деятельность вражеской ДРГ вблизи освобожденного населенного пункта».