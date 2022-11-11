Вопрос дня: С какого возраста детям можно работать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виктор Похмелкин, глава «Движения автомобилистов России», экс-депутат Госдумы:

- Я как раз с 14 лет в советское время и начал пахать - грузчиком в кинопрокате, разгружал машины с кинопленкой за 50 рублей. Потом в портах тоже разгружал все подряд, уже за большие деньги. Я поддерживаю трудоустройство подростков. Но должен быть четкий контроль - эти пацаны еще мало соображают, их могут обмануть. Но раннее трудоустройство способствует более ранней социализации и большей самостоятельности, в том числе и финансовой.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России, академик:

- Мне 14 лет исполнилось в 1969-м, и в нашей московской школе работать, а не учиться тогда казалось преступлением. Пока ты учишься в школе и в вузе, ты должен впитывать знания. При этом никого не смущала летняя подработка в колхозе. Я лично начал зарабатывать в 17 лет, а по-настоящему - уже после института. В России долго запрягают, но быстро едут. Есть развитые дети - хоккеисты, танцоры балета - те, кто работает лучше всех и уже к 14 - 15 годам лучшие в стране и, может, в мире. Запреты на оплату их труда не должны быть тормозом их развития.

Валерий Комаров, преподаватель ОБЖ, Рязань:

- Я со второго класса начал работать. Перевозили копны сена. Тогда сдельная зарплата была. Я зарабатывал 15 рублей. Мог купить книжки и сумку новую. Это были 1954 и 1955 годы. Потом с 8-го класса учился на машиниста-тракториста, механизатора широкого профиля. Меня тогда научили всему. У меня внук в Подмосковье в 10-м классе на заводе платы паять устроился на лето. Отработал и доволен. Основная масса детей в провинции готовы работать.

Владимир Винокур, народный артист СССР:

- Ну было мне 16 лет, когда получил первые деньги: я спел «Бухенвальдский набат» в «Артеке» и за победу в конкурсе получил золотую медаль из рук Гагарина. Но это была не работа, это было детское творчество. Получение денег - это не значит приучаться к труду. Как может неспециалист в таком возрасте что-то реально получать за неквалифицированный труд?

Виктор Лазько, завлабораторией бахчевых и луковичных культур НИИ риса, Краснодар:

- Я в 14 лет окончил 8 классов, поступил в совхоз-техникум и начал свою трудовую деятельность с 14 лет. Деньги платили чисто символические. Мы, чтобы хоть что-то получить, работали на хлебозаводе и на мельзаводе. 3 рубля зарабатывали за то, что 10 мешков перенесли. Сейчас летом к нам школьники в очередь выстраиваются на прополку. Они заработают 8 тысяч за месяц - уже поддержка семье.

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