Собчак: «Не хочу, чтобы сын стал артистом. Это профессия, развращающая мужчину»

Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети.

Ксения Собчак плотно связала свою жизнь с шоу-бизнесом, но при этом не желает, чтобы ее сын Платон играл на сцене или снимался в кино. В новом интервью журналистка призналась, что хочет для наследника другого будущего. При этом у Платона есть все шансы поступить во ВГИК или в ГИТИС, ведь его дедушка – знаменитый актер Эммануил Виторган, а отчим – режиссер Константин Богомолов. Однако Ксения не считает профессию артиста достойным занятием для мужчины. И, что самое интересное, ее муж разделяет ее взгляды. По словам Собчак, Богомолов ненавидит актеров.

Сейчас Платону всего шесть лет и, конечно, он пока совершенно не думает о выборе профессии. Ксения говорит, что когда ему придет время определяться, она выскажет свое мнение по этому поводу, но давить на наследника не станет.

«Буду вбрасывать свои идеи, но очень осторожно. В итоге все равно доверюсь его выбору, даже если он будет неправильный. Мне бы не хотелось, чтобы сын становился артистом, потому что это профессия, развращающая мужчину, которая делает его капризным. Мало кто это выдерживает», - считает Собчак.

Ксению не смущает, что ее супруг и сам играет на сцене, то есть он фактически является артистом. По словам журналистки, именно из-за нелюбви к актерской братии Константин в свое время и решил сменить род занятий.

«При этом мой муж - режиссер, бывший актер. Константин Богомолов, кстати, разделяет мои взгляды, он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и иногда играет… Страх про собственные нереализованные вещи. Я свою дорогу считала ненадежной, шаткой, поэтому мне нравились профессии, где есть четкая специальность - например, стоматолог, архитектор. А актер… сегодня сыграл, завтра не сыграл», - рассказала Собчак в YouTube-шоу Михаила Шаца (признан в России иноагентом).

Ксения не хочет, чтобы ее сын выбрал актерскую профессию. Фото: соцсети.

В свои шесть лет Платон – очень развитый мальчик, кроме английского языка он учит еще и китайский. Ксения начала развивать сына с годовалого возраста и очень трепетно отнеслась к выбору школы для наследника. По словам деда Платона Эммануила Виторгана, в итоге она остановилась на дорогой частной школе, обучение в которой стоит 2,5 миллиона рублей в год. Учителя в образовательном заведении общаются с детьми на английском языке, что полностью устраивает телеведущую.

Выбором школы для сына Собчак озаботился еще года назад. В 2020 году Ксения объездила несколько известных учебных учреждений Москвы, но так и не остановила свой выбор ни на одной из школ. В соцсетях телеведущая посетовала, что ей не нравятся дорогие школы на Рублевке, поскольку в таких заведениях в приоритете достижения родителей и их материальное благополучие, а не знания учеников.

- Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы. К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» как-то не кажется мне здоровым, - делилась своими рассуждениями Собчак.

Тогда Ксении приглянулось учебное заведение, где обучается дочь ее мужа Константина Богомолова Анна. Девочка ходит в немецкую гимназию при посольстве Германии. Но Собчак смущало, что там уделяется мало внимания русской литературе.