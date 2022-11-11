Байден заподозрил Маска в неблагонадежности

Это заявление глава Белого дома, по обыкновению, сделал в весьма невнятной форме Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден считает, что международные связи миллиардера Илона Маска и его компаний «заслуживают внимания».

Это заявление глава Белого дома, по обыкновению, сделал в весьма невнятной форме.

- Я считаю, что сотрудничество Илона Маска и его отношения с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает ли он что-то неуместное. Я не намекаю на это. Я считаю, что стоит присмотреться. Но это все, что я скажу, - сказал президент США.

В сентябре одна из компаний Маска направила в Пентагон уведомление, в котором сообщила об отказе финансирования работы глобальной спутниковой системы Starlink в Украине. Миллиардер тогда пояснил, что выполняет озвученные рекомендации бывшего посла Украины в ФРГ Мельника «идти ко всем чертям». Затем Маск опубликовал свои предложения по нормализации ситуации в Украине. Многие тогда сочли, что бизнесмен находится в прямом контакте с российскими властями.

Так что, скорее всего, администрация Байдена обеспокоилась миротворческими попытками Маска, а также его участием в изменениях политики недавно приобретенной им социальной сети Twitter, и теперь Маску и его компаниям предстоят проверки.