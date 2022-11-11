Художественная коллекция, собранная одним человеком, побила рекорды своей стоимости

Ранее в Christie's говорили, что планируют выручить за коллекцию $1 миллиард, однако результат превзошел все ожидания Фото: EAST NEWS

Аукционный дом Christie's заявил о рекордной продаже, в результате которой была выручена гигантская сумма в $1,5 миллиарда, что стало новым рекордом в истории художественных аукционов.

Среди шедевров, которые находились в коллекции соучредителя Microsoft Пола Аллена, полотна кисти Сезанна, Климта, Гогена, Ван Гога и других гениальных живописцев.

Самым дорогим произведением, проданным в ходе торгов, стала картина Les Poseuses Жоржа Сера, написанная в 1888 году. Она была продана почти в полтора раза дороже эстимейта и оказалась у анонимного покупателя за $149,2 миллиона.

Всего же, по заявлению организаторов аукциона, целых пять картин были проданы за сумму свыше $100 миллионов каждая.

Ранее в Christie's говорили, что планируют выручить за коллекцию $1 миллиард, однако результат превзошел все ожидания.

Вместе с тем, это далеко не все собрание шедевров Аллена – вскоре планируется проведение еще одного аукциона, на котором будут выставлены еще 90 произведений из его коллекции.

Все вырученные средства в соответствии с волей Пола Аллена, скончавшегося в 2018 году, пойдут на благотворительность.