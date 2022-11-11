Канадский премьер решил поучаствовать в шоу с трансвеститами

Пользователи соцсетей, прокомментировавшие данную новость, склоняются к мысли, что премьер идет в шоу не за деньгами Фото: REUTERS

Продюсеры канадского реалити-шоу Drag Race: Canada vs. the World с восторгом заявили, что в одном из эпизодов программы появится премьер-министр страны Джастин Трюдо. Если учесть, что само шоу довольно специфическое, то в соцсетях задались вопросом, а зачем это политику?

Пока неизвестно, в каком качестве и в каком виде предстанет перед зрителями Трюдо, но в сети уже есть фото со съемок, где премьер стоит рядом с ведущей шоу Брук Линн – артистом балета Броком Хейхо, некогда ставшим победителем одного эпизодов проекта.

В Drag Race: Canada vs. the World, являющимся франшизой американского RuPaul's Drag, принимают участие дрэг-квины со всего мира.

В ходе шоу дрэг-королевы (мужчины-артисты, переодетые в женскую одежду; чаще всего трансвеститы и кроссдрессеры) сражаются за денежный приз.

Не исключено, что в качестве одной из «див», в перьях и блестках, и предстанет Трюдо.

Пользователи соцсетей, прокомментировавшие данную новость, склоняются к мысли, что премьер идет в шоу не за деньгами, а для того, чтобы поддержать свою угасающую популярность.