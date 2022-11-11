Ученые нашли на пляже загадочные человеческие следы, которым 300 тысяч лет

Вопросов пока больше, чем ответов. Но одно очевидно - наши далёкие предки тоже любили пляж и тёплое море

Следы на песке морской прибой смывает моментально - что это, как не символ скоротечности нашей жизни? Впрочем, не всегда. Ученые нашли не пляже в Испании человеческие следы, которым почти 300 тысяч лет!

Вопросов пока больше, чем ответов. Но одно очевидно - наши далёкие предки тоже любили пляж и тёплое море. И в этом мы с ними похожи.

Испания, самый ее юг - Андалусия. Побережье Атлантического океана. Пляж Маталасканьяс, в провинции Уэльва, недалеко от воспетой Пушкиным реки Гвадалквивир. Популярное у туристов место. Что ж, хороший вкус был у первобытных людей!

Они здесь жили 295 тысяч лет назад - такой результат получили антрополог Эдуардо Майораль из Университета Уэльвы и исследователь из Университета Севильи Хорхе Ривера с помощью оптически стимулируемого люминесцентного датирования. Скорее всего, это были даже не неандертальцы, а представители какого-то другого вида первобытных людей.

Сама находка множества древних человеческих следов - более трёх сотен! - в своё время, в 2020 году, стала научной сенсацией. Нигде в мире больше нет такого количества и столь хорошей сохранности. Окаменелые отпечатки отлично видны в осадочных породах утесов Эль-Асперильо.

Однако тогда учёные предположили, что следам около ста тысяч лет. Оказалось, втрое больше.И это делает следы в Маталасканьяс ещё более загадочными. Ровесников у них нет. Есть постарше - найденные в Терра-Амата на Лазурном берегу Франции и Роккамонфине в Италии, им 380 - 345 тысяч лет. Если более свежие - в Бич-Сен-Вааст во Франции, им 236 тысяч лет.

По берегу моря гуляли взрослые и дети. Размер ног - от 14 до 29 см. Причём отпечатки взрослых ног идут ровной линией. А детские - вразнобой: прыгали, играли и дурачились.

Кто их оставил? Гипотез несколько. Может, неандертальцы. Или Homo heidelbergensis - ещё один вымерший вид человека. Или представители другого, пока неизвестного вида. Человека пляжного. Почему нет?

Хотя это было бы натяжкой: 300 тысяч лет назад уровень моря был на 60 метров ниже, чем сейчас. И береговая линия находилась в 20 км от нынешнего пляжа. Скорее всего, древние люди поселились в плодородной зелёной долине недалеко от океана. Их соседями были лесные слоны, дикие быки и кабаны, чьи следы тоже сохранились до наших дней.

Что ещё интригует учёных: испанские следы оставлены в переломное для климата время. Закачивалась тёплая эпоха, впереди был ледниковый период. Самое время перебираться на юг. Может, именно изменения климата и привели сюда это племя?