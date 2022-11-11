Чай с шоколадкой – это жизнь со знаком качества!

Контроль на производстве строгий. А люди — милые. Фото предоставлено фабрикой «Красный Октябрь»

Мы связались с фабрикой «Красный Октябрь» (она, как и концерн «Бабаевский», входит в Холдинг «Объединенные кондитеры»), чтобы поздравить с заслуженным признанием, и узнали некоторые дополнительные факты про любимые с детства лакомства. Информация наверняка порадует сластен, потому что оправдает и подтвердит их выбор, сделанный интуитивно. А всем остальным в наши непростые времена напомнит, что хороший шоколад способен поднимать и поддерживать позитивный настрой. Если, конечно, регулярно поддерживать в себе должный «уровень шоколадности». Во всяком случае, небольшая плитка, вписанная в ежедневный рацион, фигуру точно не испортит и вообще никакого вреда организму не причинит – только пользу принесет, да еще сколько приятных эмоций и мгновений подарит! Жалко лишь, что шоколадки так быстро поедаются, раз – и нет. Но какой за этим кратким удовольствием стоит труд.

Ведь чтобы мы ощутили «тот самый вкус» ароматнейшего какао, оказывается, нужно не просто использовать этот ингредиент в рецептуре, но, во-первых, взять его в определенном и – немалом – количестве («Аленка», кстати, лидер по содержанию какао-продуктов – их массовая доля в этом шоколаде составляет 37%), а во-вторых, отказаться от его дезодорации. Какао-маслу «Объединенные кондитеры» сохраняют его природные вкус и аромат. Вероятно, поэтому старейшая шоколадная фабрика, как гигантский корабль, будто плавает в сладком облаке вкусных запахов. Наконец, чтобы шоколадка таяла во рту, как мы любим, какао-бобы нужно максимально измельчить, практически до состояния однородности, что и делается в фабричных цехах, оснащенных современным оборудованием по переработке какао-бобов. Их размалывают здесь до 98%, что придает готовому продукту нежную и бархатистую консистенцию. И, конечно, имеет значение и то, из чего делается шоколад.

Наталья Буравцова, начальник производственного отдела фабрики «Красный Октябрь» и Концерна «Бабаевский»: «У нас собственное производство по переработке какао-бобов, из которых мы получаем какао-масло, какао-порошок, какао-тертое, – все это базовые ингредиенты для изготовления шоколадной продукции. Кроме того, наш агрохолдинг поставляет сахар, молоко, муку, арахис. Таким образом, мы используем в основном свое сырье. И это значит, что мы контролируем качество продукции от какао-боба до полки в магазине. В фирменных магазинах «Аленка» изделия всегда свежайшие, прямо с фабрики. Однако не стоит опасаться, что качественный шоколад в принципе может «испортиться». Добросовестно сделанная продукция обычно хранится очень долго в любых точках реализации. Даже «поседевшая» от времени «Аленка» не страшна – ее «седина» говорит, что все по-настоящему, что использованы исключительно натуральные компоненты. В других шоколадках, например, с орехами, «поседение» может быть следствием совершенно не опасной миграции жиров».

Фабрика регулярно устраивает экскурсии для детей и взрослых, помогая в формировании вкуса и в выборе профессии. Дети на выставке Роза Эйнема. Фото предоставлено фабрикой «Красный Октябрь».

Как проверяют качество наших ведущих производителей?

Шоколад «Аленка» выпускается на фабрике «Красный Октябрь» с 1965 года и соответствует стандартам ГОСТ, то есть соответствует требованиям законодательства и – берите больше – превышает их, соответствуя опережающим стандартам АНО «Роскачество». Например, мельчить какао-бобы почти на все сто по ГОСТам совсем не обязательно. Достаточно было бы и... 92%.

Сейчас много говорят о наступлении эпохи непрофессионалов, и вопрос добросовестного и грамотного отношения к своему делу отнюдь не праздный. Для государства – это один из приоритетных вопросов.

В этой связи два слова о «контролере». Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации в 2015 году. Ежегодно организация проводит независимые веерные исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, а также бесплатную сертификацию товаров отечественного производства для присвоения лучшим из них Знака качества. Перед каждым исследованием какой-либо категории Роскачество сначала разрабатывает свой стандарт. Стандарты Роскачества находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов. Поэтому высокая оценка столь компетентной организации дорогого стоит.

Недавно квалифицированные специалисты АНО «Роскачество» впервые провели полномасштабное исследование горького шоколада, представленного на российском кондитерском рынке. Жюри рассматривало не только образцы отечественного производства, но и зарубежных производителей. Итоговое мнение экспертной комиссии: «Бабаевский» полностью соответствует всем самым высоким требованиям, а по содержанию флавоноидов является лидером среди рассмотренных образцов и может быть даже полезен всем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот уже полвека этот горький шоколад неизменно востребован у истинных гурманов. Это выяснилось в прошлом году, когда «Комсомолка» проводила очередное онлайн-голосование «50 легендарных брендов».

Рекомендации по покупке и хранению

Помните, что шоколад хорошо впитывает запахи. Поэтому при хранении важно товарное соседство – дома не нужно держать плитки рядом с крупами и прочими «пахучими» продуктами. А в магазине стоит обратить внимание на то, чтобы кондитерский прилавок не находился рядом с бакалеей.

Лучше всего приобретать кондитерские изделия в магазинах при фабрике, в конфетных супермаркетах, где исключен риск купить некачественный или несвежий продукт.

Будьте требовательны к экспертам и экспертизе качества товаров и продуктов. Именно Роскачество обладает официальными полномочиями эксперта, поскольку все испытания проводятся не на глазок, а в спецлабораториях.

Иногда, к сожалению, встречаются сомнительные эксперты, не имеющие отношения к Роскачеству, будьте бдительны.