Минобороны России передало Мариуполю республиканский центр ДНР МЧС

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Торжественное открытие республиканского центра МЧС Донецкой Народной Республики состоялось в пятницу в Мариуполе. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов, замминистра МЧС России Николай Гречушкин и глава республики Денис Пушилин.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение республиканского центра МЧС ДНР. Спасательный центр в составе 11 объектов на площади 5 Га возведен в рекордные 95 дней», - прокомментировали событие в Минобороны России.

Военные строители за три месяца возвели для спасателей двухэтажное административное здание с тренировочной башней, отапливаемое тентомобильное укрытие на 40 машиномест, навес для 20 автомобилей, склады, гаражи. На новых площадях разместятся аварийно-спасательная служба, группа радиационной, химической и биологической защиты, связисты, инженеры и другие специалисты.

Отдельное внимание было уделено кинологической станции с площадками для тренировки собак. В центре будут действовать отделения поисково-спасательных и кинологических работ, поэтому отдельные специальные трассы подготовлены для минно-розыскных и патрульных собак, которые в том числе будут использованы при разборе завалов и разминировании объектов.

Будет время и для отдыха и спортивных мероприятий: на территории – открытый спорткомплекс с полем для мини-футбола, баскетбола и трибуной.

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России также завершили строительство и сдали сегодня в Мариуполе очередные два жилых многоэтажных дома. Сегодня на церемонии передачи городу новых жилых домов присутствовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибывший в республику в рамках рабочей поездки и глава ДНР Денис Пушилин. Всего до конца этого года городу будут переданы 12 пятиэтажек на 1011 квартир.

«Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха. Строительство микрорайона продолжается», - отметили в Минобороны.

К настоящему времени с начала строительства крупного жилого квартала возводимого военными строителями в Мариуполе уже сдано 8 многоэтажек.

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