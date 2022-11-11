Авиакомпании в США бьют тревогу: располневшие пассажиры перегружают самолеты

Проблема не нова: еще в 2019 году Федеральное авиационное управление увеличивало число килограммов, которые может поднять борт Фото: Shutterstock

Один из крупнейших американских авиаперевозчиков United Airlines перестала продавать средние места на своих рейсах из-за того, что среднестатистический американец набрал вес, и пассажиры просто не умещаются. Потолстели и мужчины, и женщины.

Проблема не нова: еще в 2019 году Федеральное авиационное управление увеличивало число килограммов, которые может поднять борт. Теперь собираются вновь повышать нормативы. Дело не в том, что самолету не хватает силы мотора. Хватает. Но страдает баланс воздушного судна во время полета. Да и три пассажира перестали умещаться на три кресла. Поэтому пока решение такое: оставить свободными от трех до шести средних кресел на Boeing 757. Это будут кресла в середине салона или ближе к хвостовой части, что позволит равномерно распределить вес.

Новые правила ввели именно сейчас, осенью, не случайно. Грядет зима. Пассажиры вдобавок ко всему кутаются, одежда тоже что-то весит. В среднем американец прибавляет из-за зимней одежды 2,5 кг (нам кажется, в России – больше). Но главная причина, конечно, не зима, а полнота.

Смотрите сами. Официально в США норма на пассажира вместе с ручной кладью - 81 кг для женщин, и 90,7 кг га мужчин. Но, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, взрослый мужчина весит сейчас в среднем около 90,1 кг с объемом талии 102,87 см. Женщина – 77,5 кг, средний обхват талии 98 см. Безо всякой клади и одежды, само собой, это вес в голом виде. То есть пассажир в США гарантированно не вписывается в нормативы.

Американцы толстеют стремительно. Сравнительно недавно авиационный норматив для мужчины был 83 кг, для женщин – 65 кг. И это было близко к истине: в 1960 году мужчина в США весил 75,4 кг, женщина – 63,6 кг. То есть самолеты спокойно возили стройных людей. А теперь вес пассажиров стремительно растет, а самолет не будешь так часто переделывать. Самолет довольно консервативное изделие.

Причина в питании, конечно. В США довольно дешевая еда, но в такой еде можно найти трансжиры, ГМО и мало ли что еще. Так называемая органическая еда, в которой ничего такого нет, невероятно дорога и остается только элите.

Но это причины давно известные. Пандемия, похоже, запустила необратимые процессы: сказался и стресс, и какие-то, до конца не выясненные, процессы в организме. По данным Университета штата Нью-Мексико, 48% взрослых американцев резко набрали вес в первый же год пандемии. Всего за два ковидных года в стране появилось 71 млн новых толстяков. По женщинам пандемия ударила сильнее.

В среднем человек прибавил фантастические 13 кг за два года. В России тоже не все гладко. По некоторым данным, в России за пандемию набрал вес каждый четвертый, в среднем – плюс 6,1 кг. Но самолеты пока справляются.

Если отбросить эффекты ковида, которых мы пока не понимаем, то главная причина, почему вес набрали – стресс. Причем длительный. Такой «ужас без конца» приводит к росту уровня гормона стресса - кортизола, а это в свою очередь меняет вкусовые пристрастия. Хочется есть больше вкусненького, а это зачастую продукты с высоким содержанием соли, сахара, жира или всего сразу. Есть и доказательства того, что в состоянии стресса организм усваивает пищу медленнее. Накопленные калории при сниженной физической активности не переходят в мышечную массу, а откладываются в виде жира в основном в области живота, что подвергает людей риску таких заболеваний, как болезни сердца и диабет 2 типа. А чем больше жира, тем выше риск развития хронических воспалительных процессов, снижения скорости обмена веществ. Все это сказывается и на общем состоянии здоровья, как физического, так и психического. Исследования показывают и то, что психологический стресс во время пандемии усилил эффект набора лишних килограммов для людей уязвимых, тех, кто уже имел проблемы с избыточной массой тела.